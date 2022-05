SVT om kritiserade ”Sabaya”: Inte aktuellt att plocka ner eller klippa om

Den internationellt omtalade dokumentären ”Sabaya” har både visats och prisats på Sundancefestivalen och mottog tidigare i år också en Guldbagge för bästa dokumentär. Filmen är finansierad med stöd av Svenska filminstitutet och samproducerad av SVT.

Filmen, regisserad av Hogir Hirori, utspelar sig kring det ökända flyktinglägret al-Hol i Syrien och handlar om yazidiska kvinnor som kidnappats och hållits som sexslavar av terrorsekten IS. Filmens två manliga huvudpersoner, Mahmud Resho och Ziyad Avdal, kämpar för att lokalisera och rädda dessa kvinnor som fortfarande hålls gömda i lägret.

I DN:s recension i vintras kunde man läsa att ”Sabaya” med sitt ”raka, icke-spekulativa tilltal och skarpa fokus på sitt ämne undviker all form av heroisering eller sensationslystnad”.

Men ända sedan filmen hade sin premiär har den varit föremål för kritik, vilket DN tidigare skrivit om. Redan i höstas rapporterade New York Times att flera kvinnor som förekommer i filmen inte har godkänt sin medverkan – och att en aktivt sagt nej till att figurera i dokumentären. Uppgifter som då dementerades av filmens producent Antonio Russo Merenda, som hävdade att det fanns medgivanden från alla som deltar i filmen.

Senaste veckan har dock kritiken blossat upp på nytt, den här gången efter en omfattande granskning som sajten Kvartal har gjort. Enligt granskningen ska filmens två manliga huvudpersoner, som ligger bakom räddningsaktionerna i lägret, i själva verket ha ljugit och lurat kvinnor att de skulle få återförenas med sina barn.

Peter Galbraith, tidigare amerikansk ambassadör som var på plats i Syrien under samma period som dokumentären spelades in och själv var delaktig i att återförena ett tjugotal yazidiska kvinnor med sina barn, hävdar i granskningen att ”filmen är till stor del baserad på en lögn”. Enligt Galbraith räddar inte huvudpersonerna kvinnorna, de gick snarare ”in och tog ifrån dem deras barn”.

I sin granskning hävdar Kvartal även att flera av filmens scener, bland annat en bärande scen där den kvinnliga huvudpersonen Leila blir fritagen under dramatiska former, är fabricerade. I själva verket, menar Kvartal, att scenen har spelats in i efterhand med en annan skådespelare.

Nu har filmens regissör Hogir Hirori valt att bemöta kritiken i ett längre uttalande publicerat på filmens hemsida. I sitt svar medger Hogir Hirori att han aldrig var närvarande vid fritagningen av Leila och att scenen spelats in med en annan yazidisk kvinna. Han medger också att han, i en intervju med brittiska BBC, gett sken av att han var närvarade vid denna fritagning och att ”det var slarvigt och onödigt av mig att inte precisera i intervjun med BBC att den scenen gällde en annan yazidisk kvinna”.

Samtidigt, fastslår Hirori, att Leilas historia är ”rakt igenom sann” och ”allt som skildras i filmen Sabaya har hänt på riktigt”. Han skriver vidare att det är viktigt att skilja på dokumentärt berättande och undersökande journalistik, och att ”dokumentärfilm inte är en neutral berättarform”.

Beträffande de andra uppgifterna som framkommer i granskningen är Hogir Hirori kritisk till Kvartals rubriksättning ”Hjältar i prisad SVT-dokumentär stal barn och erbjöd IS att köpa dem”.

Hogir Hirori menar att det är tydligt att huvudrollsinnehavaren Mahmud Resho, i den intervjun med kanadensiska CBC som Kvartal lyfter fram, refererar till något ”som han beskriver som taktik och strategi i arbetet att kunna rädda fler yazidiska kvinnor”, och att de påståenden som ”nu florerar på internet som en obestridbar sanning”, helt enkelt är ett missförstånd.

”Det är beklagligt att Kvartal har valt att ha en rubrik som så tydligt tagits ur sin kontext och, särskilt i ljuset av att Mahmud numera är avliden och inte kan försvara sig mot dessa påståenden”, skriver Hirori.

Ludde Hellberg är reportern bakom Kvartals granskning och säger att det inte är en slump vilka formuleringar sajten valt att använda.

– Vi har skrivit att huvudpersonen har erbjudit IS att köpa barnen, eftersom det är vad en av huvudpersonerna själv har sagt i en intervju. Om Hirori gör andra tolkningar av vad som står i texten så har jag svårt att svara på dem, men det jag kan säga är att om vi hade kunnat säkerställa att barn verkligen hade sålts så hade vi givetvis använt den formuleringen och ingen annan, säger Hellberg.

I granskningen framkommer bland annat uppgifter om att filmens ena huvudperson har behandlat kvinnorna ”värre än IS gjorde”. Det är hårda anklagelser mot en person som nu är avliden och inte kan försvara sig?

– Om det var ett lösryckt uttalande från en bandad intervju som vi bara publicerade rakt upp och ner så skulle det vara problematiskt oavsett om han levde eller inte. Nu är inte det fallet – det är en liten del i ett stort och komplext bakgrundsmaterial som entydigt talar för trovärdigheten i den här uppgiften. Vi har väldigt starka belägg för de uppgifter som har publicerats, oaktat om han lever eller inte, säger Hellberg.

Axel Arnö är programchef på SVT och ansvarig utgivare för ”Sabaya” som finns att se på SVT Play. Han tycker att Hogir Hiroris svar visar att verkligheten är komplex.

– Hiroris svar visar att sanningen inte är lika svartvit som kritiken har velat göra gällande. Jag tror att det finns flera berättelser som kan vara sanna på samma gång, säger Arnö och fortsätter:

– Som ansvarig utgivare är det viktigt att gå till botten med vad som är sant och så vitt jag kan se så finns det ingen grund för att hävda att det faktiskt har stulits några barn eller har sålts några barn till IS. Därför är det väl hårddraget av Kvartal att sätta en sådan rubrik, men det får stå för dem, säger Arnö.

En intervju med dig i Kvartal visar att du inte kände till att Leilas dramatiska fritagning filmades med en annan kvinna och alltså är iscensatt i efterhand.

– Ja, fast det är fel ord att använda eftersom det här inte är en iscensättning – det antyder ju att allting skulle vara påhittat. Så är det inte. Hirori var inte med när Leila fritogs. Däremot var han med på flera andra fritagningar under lika dramatiska omständigheter. I den här scenen ser vi en annan kvinna vars identitet är skyddad. Det borde han ha talat om för tittaren – och för mig.

Det här gör att filmens trovärdighet blir allvarligt skadad har du sagt. Kommer Hogir Hirori få fortsätta göra filmer för SVT?

– Nja, jag har fortsatt förtroende för honom innan motsatsen är bevisad. Sen tittar jag förstås mig i spegeln och tänker: kunde jag ha ställt fler frågor här?

Ja, hade du det?

– Ja, med tanke på hur komplext ämnet är så finns det anledning att tänka att vi hade kunnat ställa en och annan kontrollfråga till. Man rent traditionellt går man ju mycket på förtroende i den här branschen, vad gäller dokumentärfilmare.

Filmen finns fortfarande kvar och kommenterad på SVT Play. Är det aktuellt att plocka ner den och klippa om?

– Inte som det ser ut i nuläget. Vi kommer inte att göra något förhastat här.

