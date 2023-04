SVT-profilen Fredrik Sahlin till DN

Logga in

Vad är det som lockar dig med Dagens Nyheter och Filmfredag?

– Att få skriva mer! Trots alla år i tv-rutan ser jag mig i grunden som en skrivande journalist. Det är framför tangentbordet, inte kameran, jag mår bäst. Och nuförtiden går ju SVT allt mer bort från det skrivna, mot det rörliga. Jag vill röra mig åt det motsatta hållet, och då finns det inget annat bättre ställe att gå till än DN, säger Fredrik Sahlin.

Vilka är de största utmaningarna för filmjournalistiken/kritiken i allmänhet och den svenska i synnerhet?

– Att vara relevant i en webbmiljö som rymmer ett oändligt antal filmtyckare. Förhoppningsvis gör vi det genom att ha en vid referensram, bra filmblick och en dito formuleringsförmåga. God allmänbildning är också en fördel, om man ska kunna sätta filmen, och tv-serien, i sitt sammanhang. Det är också viktigt att lyfta fram film som inte har en miljard kronor i pr-budget, att berätta om det egenartade, att ha kvar nyfikenheten inför såväl superhjältefilm (vilket ibland kan vara svårt) som den lilla eldsjälsfilmen.

Vad är det mest spännande som händer i filmvärlden just nu?

– Om man går ner på titelnivå är jag exempelvis väldigt sugen på Martin Scorseses nya ”Killers of the flower moon” som får världspremiär i Cannes. I ett vidare perspektiv är det spännande att vara med i en tid då så många gamla sanningar utmanas: om vem ska få göra film, vilka som ska få synas, vad som ska berättas. Den här mångfaldssträvan har lett till en hel del tokigheter och pk-artade upplägg men i grunden är det en positiv utvidgning av begreppet ”svensk filmbransch”.

Nämn tre av de filmer som har gjort starkast intryck på dig under de senaste åren?

– ”På västfronten intet nytt” av Edward Berger (2022). Många filmare har känt sig manade att skapa antikrigsfilm, men de flesta glömmer förledet ”anti” – det gör inte tyske Edward Berger.

”På västfronten intet nytt” Foto: Netflix

– ”Mother!” av Darren Aronofsky (2017). En fantastiskt bildmanisk och bitvis otäck kaosfilm om mänsklighetens och religionens brutala historia. Jag var dock rätt ensam i Sverige om att gilla den...

Jennifer Lawrence och Javier Bardem i ”Mother!”. Foto: ©Paramount/Courtesy Everett Collection

– ”You were never really here” (2017) av Lynne Ramsay. Joaquin Phoenix rusar fram som en skadeskjuten grizzly, frustande av fatal ångest. Suggestion i mästarklass.

Ekaterina Samsonov och Joaquin Phoenix i ”You were never really here”. Foto: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Och, förstås, den obligatoriska frågan: När grät du senast på bio?

– Jag gråter inte. Jag är kritiker. Nä, det är inte sant, även jag alstrar ibland sekret i ögonvrån, senast när jag såg Lukas Dhonts ”Close”.

Fredrik Sahlin Född i Stockholm 1963. Efter studier i bland annat psykologi och filmvetenskap började han skriva recensioner i Nöjesguiden 1991 och blev senare tidningens filmredaktör. Sedan 2001 är han redaktör och filmkritiker på SVT:s Kulturnyheterna. 1999–2002 var han recensent i tv-programmet Filmkrönikan och har även lett intervjuserien Närbild 2009–2010 och filmprogrammen Babel Bio (2016) och Dolly (2017). Visa mer Visa mindre

