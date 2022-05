SVT redo att anordna Eurovision song contest 2023

Eurovisionfinaler i Sverige

Stockholm, 1975: Efter att Abba vann med ”Waterloo” året före. Programledare var Karin Falck. Vinnare blev nederländska Teach-In med ”Ding dinge-dong”.

Göteborg, 1985: Efter att Herreys vann med ”Diggi loo diggi ley” året före. Programledare var Lill Lindfors. Vinnare blev norska Bobbysocks med ”La det swinge”.

Malmö, 1992: Efter att Carola vann med ”Fångad av en stormvind” året före. Programledare var Lydia Capolicchio och Harald Treutiger. Vinnare blev irländska Linda Martin med ”Why me?”

Stockholm, 2000: Efter att Charlotte Nilsson vann med ”Take me to your heaven” året före. Programledare var Kattis Ahlström och Anders Lundin. Vinnare blev danska Olsen Brothers med ”Fly on the wings of love”.

Malmö, 2013: Efter att Loreen vann med ”Euphoria” året före. Programledare var Petra Mede. Vinnare blev danska Emmelie de Forest med ”Only teardrops”.

Stockholm, 2016: Efter att Måns Zelmerlöw vann med ”Heroes” året före. Programledare var Petra Mede och Måns Zelmerlöw. Vinnare blev ukrainska Jamala med ”1944”.