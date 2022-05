Svulstiga spektaklet ”Elvis” skakar loss i Cannes

Baz Luhrmann har aldrig varit känd som den sparsmakade figuren som spara på krutet. Även denna gång har den australiska regissören använt hela sin filmiska arsenal för att få publiken att skaka på höfterna i Cannes. ”Elvis” är en febrigt speedad dröm, ett filmiskt bombardemang mot alla sinnen – i en liknande stil som vi har sett tidigare i filmer som ”The Great Gatsby” och, förstås, ”Moulin Rouge”.

– Vi ville göra något storslaget filmiskt för att locka tillbaka publiken till biosalongerna. Cannes har räddat oss ännu en gång, förklarade Baz Luhrmann när han mötte pressen på torsdagen – 30 år efter att han kickstartade sin karriär i Cannes med det romantiska dansdramat ”Strictly ballroom”.

”Elvis” är ett svulstig biografisk rockopera med extra allt som berättas av Presleys sliriga manager Colonel Tom Parker, spelad av Tom Hanks. I filmen liknar han girigbuken Mr Burns från ”The Simpsons” och framställs som en Mefistofigur som är beredd att mjölka varje cent ur ”The King of rock and roll”. Luhrmann berättade att det var Milos Formans ”Amadeus” som inspirerade honom att göra berättelsen om managern och Elvis Presley.

– ”Amadeus” handlar ju egentligen inte om Mozart, utan om svartsjukan mellan Salieri och Mozart, sa regissören och tillade även att Elvis var ”en otroligt andlig snubbe”.

Austin Butler och Tom Hanks i "Elvis"

Luhrmann gick all-in i projektet och bodde i Memphis (”Jag hade en plats på Graceland”) och vallfärdade även till Elvis Presleys födelseort Tupelo, Mississippi. Även huvudrollsinnehavaren Austin Butler la ner själ och hjärta för att göra ikonen rättvisa.

– Jag satte hela mitt liv på paus i två år och försökte absorbera allting jag kunde; jag gick ner i besatthetens kaninhål, men jag lyssnade också på hans röst och studerade hur hans rörelser förändrades under åren, säger rookien Austin Butler som tidigare har haft mindre roller i tidigare Cannesfilmer som Tarantinos ”Once upon a time in Hollywood” och Jim Jarmuschs zombieparodi ”The dead don't die”.

Austin Butler som Elvis Presley i "Elvis".

”Elvis” får blandad kritik, många regelrätta sågningar. Nätsajten Indiewire kallar filmen för ”mardröm” och ”helt rubbad” och skriver att det är en ”sjukt hemsk biografi som 'Bohemian rhapsody' i 6 000 kilometer i timmen”. Brittiska The Guardian är inte heller översvallande och delar endast ut två av fem stjärnor och menar att Luhrmanns glittriga explosion är mer som en 159 minuter lång trailer för en film som kallas ”Elvis” – ett obevekligt, frenetiskt, flashigt montage. Episkt och ändå försumbart på en och samma gång.”

Varietys recensent är mer positiv och skriver att filmen är ett sevärt ”spektakel som får oss att titta, men som inte kommer åt Elvis inre liv förrän han är fast i en fälla” och syftar på tiden i Las Vegas där Presley uppträdde i åratal i det han sarkastiskt kallar sitt eget ”mausoleum”.

Baz Luhrmann förklarade att han hade varit betydligt mer orolig för vad Elvis änka skulle tycka om filmen än kritikerna. Han berättade lättad att Priscilla Presley hade fått se filmen och blivit häpen av Austin Butlers tolkning av hennes döda make och citerade henne:

”Om min man var här i dag, så skulle han stirra honom i ögonen och säga: Hur vågar du? Du är jag.”

