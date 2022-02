Swamp Dogg gifter jordig soul med kaosartad autotune

Exentrisk soul Swamp Dogg ”I need a job… so I can buy more autotune” (Don Giovanni/Border) Visa mer

Den snart 80-årige Swamp Dogg är ett av den amerikanska musikens original. Det går att ställa honom bredvid en Screamin’ Jay Hawkins eller en Hasil Adkins. Hans skruvade humor, medvetet fula skivomslag och utflippade skivtitlar riskerar samtidigt dölja att han är en stor soulsångare.

Jerry Williams Jr, som han egentligen heter, gjorde sin första inspelning redan 1954 som 12-åring. Han albumdebuterade 1970 under sin nya persona med den funkiga klassikern ”Total destruction to your mind”, som senare hamnade på plats 119 när tidningen Sonic listade de 159 bästa soulalbumen genom tiderna.

För några år sedan upptäckte Swamp Dogg röstförvrängningsredskapet autotune och blev som ett storögt barn med sin nya leksak. Han gav ut skivan ”Love, loss and autotune”. Hans nya album har inte mindre diskret titel: ”I need a job… so I can buy more autotune”.

Det här är i grunden ganska jordig sydstatssoul, men när hans autotunade röst fladdrar och vrider sig förstärks intensiteten till en slags hysteri. Musiken får då rent överjordiska kvaliteter. Vissa låtar har risigt ljud, vilket på något sätt bara förstärker känslan av kreativt kaos. Texterna handlar om otrohet, sex, fattigdom. Han är aldrig subtil och det är hans styrka. Även i de sämsta stunderna har ”I need a job… so I can buy more autotune” stort underhållningsvärde.

Bästa spår: ”Darlin’ darlin’ darlin’”

