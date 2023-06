Sweden rock firar 30 år av nostalgi

Logga in

Logga in

Sweden rock festival Plats: Norje, Sölversborg, Blekinge. Visa mer Visa mindre

Jag har aldrig tidigare varit på Sweden rock. Inte 2009, när mitt tonåriga hårdrockshjärta slog som hårdast och husgudarna i In Flames stod överst på affischen. Inte 2010, när Slayer, kungarna av Guitar Hero 3, kom till Sölvesborg. Och inte 2011, när svensk metals bästa frontman Peter Dolving var på sin sista turnévända med The Haunted.

Trots att metalbokningarna var perfekt tajmade så överskuggades de nämligen av helt andra: Europe, Whitesnake, ZZ Top och Gary Moore. Sådant min pappa pratade om. För en kicksökande gymnasiehjärna, hög av tanken på Watains blodiga ritualer, var det omöjligt att förstå hur detta hängde ihop.

För ungefär 35 000 andra svenskar var det självklart. En av dem heter Anneli Bakic. Hon har besökt varje Sweden rock festival de senaste fjorton åren, förutom när datumen hamnat i närheten av en förlossning.

– Det är ett fantastiskt ställe för att hänga med härliga människor i alla åldrar och bara umgås och lyssna till god musik. Det är trevlig stämning helt enkelt, säger hon några dagar före årets festivalstart.

Det är trettionde gången festivalen hålls. Utöver ett par undantagsår har den växt sig successivt starkare sedan 1992, när den föddes som en ”happening” i en park i Olofström. Den gången var 70-talsbandet Nazareth den största bokningen.

– Det är riktig musik från strängarna hos någon som skapat en melodi i huvudet. Det är inte skapat av några datorer, säger Anneli Bakic och fortsätter:

– En gång om året får man åka dit och släppa alla måsten, bara vara sig själv. Man är inte mamma eller någons fru, man har inte ansvar för någonting. Bara att få i sig mat och dricka och ha kul.

Festivalbussen från Karlshamn till Norje är fylld av människor med just det målet. Chauffören stannar mitt emellan två hållplatser och släpper på ett gäng nästan i farten. Han försöker påminna om att man inte kan köpa biljett ombord. De tolkar det som att resan är gratis, tackar glatt och tar sikte mot platserna längst bak. Öl, cider och år i livet är allt som skiljer oss från en förväntansfull skolklass.

Vi stannar vid en regionalbusshållplats som heter Sweden rock även resten av året. Testamentsångaren Chuck Billy hälsar välkommen med orden ”ARE YOU READYYYYYYY” och drar i gång thrash metal-dängan ”Rise up”. Han fyller 61 om några veckor. En yngling i sammanhanget.

Eftersom nostalgin alltid burit Sweden rock har en särskild fråga också alltid hängt i luften – hur länge håller det?

Eftersom nostalgin alltid burit Sweden rock har en särskild fråga också alltid hängt i luften – hur länge håller det? Den påkostade jubileumsbok som producerats till 30-årsdagen innehåller mängder av tidningsklipp som ställer ungefär samma fråga. Hittills har de ropat varg. Festivalen ligger stadigt omkring 35 000 besökare, år efter år.

Men faktum kvarstår: en majoritet av dragplåstren är band som bildades på 70- och 80-talet. Vad händer när de förr eller senare lägger ned eller helt enkelt dör?

Anneli Bakic tror att festivalen då kommer att krympa ordentligt. Första kvällens huvudnummer ger henne en poäng. Mötley Crüe är numera skandalomsusade inte på grund av sex, droger och rock'n'roll utan på grund av anklagelser om att större delen av konserterna är förinspelade. På sociala medier florerar klipp där basgången fortsätter medan Nikki Sixx lyfter händerna och cymbaler hörs när Tommy Lee springer fram fram till trumsetet. Anledningen påstås vara att bandet helt enkelt inte orkar med sin egen fart.

Allting låter misstänkt perfekt även här i Norje. Varje liten gitarreffekt sitter på millisekunden rätt. Det kan förstås bero på att skvallrarna har fel och bandet är i toppform. Märkligt då bara att storbildsfilmerna på bandmedlemmarna har en konsekvent specialeffekt som gör att allting skakar. Detaljer i speltekniken är svåra att urskilja.

Klart är i alla fall att Vince Neils sång inte är förinspelad. På något vis lyckas han lägga sig mitt emellan tonerna och sjunga något som inte är melodier men inte heller är skriksång. Det hela går att härleda till ”Shout at the devil”, om inte annat så genom att det står klart och tydligt på storbildsskärmarna. De lättklädda dansarna jobbar på i bakgrunden. De är desto yngre.

Tidigare under kvällen har Def Leppard varit betydligt charmigare. Medan solen gick ned över Norje havsbads snustorra vidder sjöng Joe Elliot än en gång ”Pour some sugar on me”. Bakom honom visades filmklipp från bandets ungdom. Vita skjortor, lockiga svall. Elliot följde sitt 40 år yngre jag och gjorde en karatespark för att avsluta låten. Inte riktigt samma spänst i benen, men svänget går inte att ta miste på.

Läs mer om musik och fler texter av Noa Söderberg.