Swedish House Mafia gör låt till ”Avatar 2”

Det närmar sig premiär för den James Cameron-regisserade filmen ”Avatar: The way of water”, uppföljaren till succéfilmen ”Avatar” från 2009. Nu står det klart att Swedish House Mafia har producerat låten ”Nothing is lost (you give me strength)”, som blir ledmotiv till den nya filmen, enligt ett pressmeddelande.

Låten är ett samarbete med den kanadensiske storstjärnan The Weeknd och det är inte första gången den svenska trion samarbetar med musikern. I fjol kom singeln ”Moth to a flame”, med nära en halv miljard lyssningar på Spotify.

”Avatar: The way of water” har svensk biopremiär den 14 december. Filmens soundtrack släpps dagen därpå.