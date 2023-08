Swift ger miljonbonusar till turnépersonal

Logga in

Bara lastbilschaufförerna fick vardera omkring en miljon kronor, skriver TMZ.

Bonusarna har delats ut lagom till att Swifts världsturné ”The eras tour” når sina sista datum i USA.

Tidigare i sommar rapporterade Bloomberg att Swifts konserter drar in omkring 140 miljoner kronor per kväll i biljettintäkter, och att turnén beräknas dra in närmare 11 miljarder kronor totalt.

