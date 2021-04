Sylvia Plath: ”Hjälp mig att bygga denna ack så delikata bro”

Det som bekymrar mig bland dessa myriader och åter myriader av ledsamma frågor som vore bäst att söka locka in i skymundan med parfaiter och solsken, är att jag bär på en viss oerhörd sorg just nu, med lika många fasetter som ett flugöga, och jag måste framföda detta monster innan jag blir lätt igen. Annars kommer jag att likna en dansande elefant … jag ansätts av frågor från djävlarna som väver in gravfrost och mänskodynga i min konstitution och har varken förmåga eller snille nog att skriva ett vackert brev till världen om det. när man tar sina privata himlar och helveten och gör om dem till några packar med prydligt maskinskrivna papper och redaktörerna mycket artigt refuserar dem, blir man, i sin stollighet, böjd att betrakta redaktörer som guds tjänare. det är ödesdigert.

Vore det alltför barnsligt av mig att säga: jag vill ha? Men jag vill ju ha: teater, ljus, färg, tavlor, vin och underverk. Men inget av detta kan ändå göra annat än försöka locka fram själen ur sin håla där den ligger och tjurar i bökiga högar av skit och smuts och blodiga sårkokor man inte får bukt med. Jag måste finna en kärna av fruktbara frön inom mig. Jag måste sluta att identifiera mig med årstiderna ty den engelska vintern kommer att bli min död.

Jag ser en blekblå himmel rivas sönder av vindar direkt från den ryska stäppen. Hur kommer det sig att jag har så svårt att ta emot det pågående ögonblicket, helt som ett äpple, utan att vilja skära och hacka i det för att finna en mening, eller lägga det på en hylla bredvid andra äpplen för att bedöma dess halt eller försöka konservera det i saltlake och gråtande upptäcka att det har blivit alldeles brunt och inte längre är blott det vackra äpple jag fick till skänks i morse?

Läs Ingrid Elams recension av ”Dagböcker och anteckningar 1950-1962”.

När vi märker att vi vill ha allt beror det kanhända på att vi är farligt nära att inte vilja ha något alls. Att inte vilja ha något innehåller två motsatta poler: När man är så mätt och rik och har så många inre världar att yttervärlden inte behövs för att ge lycka eftersom lyckan strålar ut från kärnan i ens innersta väsen. När man är död och rutten inombords och det inte finns något i världen: varken alla kvinnor, mat, sol eller andras tanketrolleri som kan nå fram till ens urgröpta själplanets maskstungna kärna.

Nu känns det som om jag tyst och stilla håller på att bygga en mycket bräcklig sinnrik bro i natten, genom mörkret från en grav till en annan medan jätten sover. Hjälp mig att bygga denna ack så delikata bro.

Jag vill leva var dag i sänder som om de satt på ett pärlband och inte ha ihjäl nuet genom att hacka sönder det i grymma små stumpar för att det ska passa in i en hopplös arkitektonisk skiss till ett framtida taj mahal.

Översättning från engelska av Rebecca Alsberg.

”Dagböcker och anteckningar 1950-1962” ges ut av Norstedts förlag.