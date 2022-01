Sympatisk skattkammare om Lewis Carroll

Fackbok Jonas Ellerström och Isabella Nilsson ”A som i Alice. En Lewis Carroll-encyklopedi” Ellerströms, 312 sidor Visa mer

Han var förste pojken av elva barn. Son till en landsortspräst i norra England. Och liksom flera av syskonen stammare. Han läste uppbyggelselitteratur då jämnåriga lärde sig stava. Undervisades i hemmet och visade tidigt fallenhet för matematik. Han skrev dockteater. Led av migrän och epilepsi. Men tog till nävarna om äldre elever gav sig på yngre vid internatskolan dit han skickades som fjortonåring.

Modern avled bara ett par dagar efter att han börjat studera i Oxford. Tre år senare tog han examen med bästa betyg och blev kvar vid Christ Church college resten av livet, först som lektor i matematik, senare som underbibliotekarie. Han gifte sig aldrig, fast visade intresse för det täcka könet (från prepubertet och uppåt). Skrev dagbok. Och lanserade en rad uppfinningar, däribland sällskapsspel, ett cykelstyre samt ”nyctografen”, vilken tillät de lyckliga få som vaknade med en genial idé att fästa den på pränt utan att först leta rätt på oljelampan.

Denne viktorianska multitalang, melankoliker och teknikintresserade excentriker föddes som Charles Lutwidge Dodgson 1832 och avled strax före sextiosexårsdagen. Inför publikationen av ”Solitude”, en romantisk dikt av tidstypiskt snitt, hade han 24 år gammal dock latiniserat ena förnamnet till Carolus och det andra till Ludovicus, varefter bägge anglicerats och bytt plats. Med undantag av vetenskapliga artiklar, insändare, samt flertalet av hittills 98 721 kända brev som han höll ordning på med hjälp av ett egenhändigt upprättat register, blev Dodgson därefter känd under det namn med vilket han skulle skaka om litteraturen: Lewis Carroll.

Lewis Carroll Foto: © Archives Charmet / Bridgeman Images

Nu utkommer en svensk hyllning av denne busige vän av regelverk. Bakom tributen står kuriosakonnässören Jonas Ellerström och nonsensöverdängaren Isabella Nilsson. I miniessäer ordnade från A som i Carrolls kändaste skapelse ”Alice” till Ö som i ”Översättning” (samt en bonuspost utformad som en lovsång till strunt, bokförd under ”Övrigt”) ger de perspektiv på det mesta mellan kaniner och tebjudningar, ångest och älvor. För specialkunskaper inom matematik och idéhistoria lånas hjälp in från Gudrun Brattström och Elisabeth Mansén. Inger Edelfeldt, en annan multitalang, har tecknat vinjetter till varje bokstav, varmed den tradition i vilken Carroll verkade – barnbokens underfundiga kombination av ord och bild – får ett nytt kapitel.

Enligt myten anträddes färden mot berömmelsen en ”gyllene eftermiddag” på Themsen. Den 4 juli 1862 rodde Carroll fram och åter mellan Oxford och Godstow. I båten satt de tre flickorna Liddell, döttrar till rektorn för hans college. Medan farkosten flöt på floden berättade han om en flicka som delade namn med mellanbarnet. Två år senare överräckte han det manuskript som blev en bästsäljare då det utkom året därpå, denna gång med illustrationer av John Tenniel.

Sedan dess har förhållandet mellan flickan på pappret och flickan i båten inte upphört att intressera. Dito Carrolls relation till barn. Var författaren till Alices äventyr under jorden och – i nästa bok – bakom spegeln, ohälsosamt intresserad av minderåriga? Varför fotograferade han dem nakna eller lätt klädda? Vad stod på den utrivna dagbokssida som skrevs före brytningen med familjen Liddell? Varför saknas två tredjedelar av de 3 000 fotografier han skall ha tagit – av framstående personer, men också av landskap, dockor och skelett? Samt småflickor, alltid i sällskap av en familjemedlem?

Mer än andra frågetecken har luckor som dessa blivit klovarna med vilka Carrolls liv och verk hålls samman. Ellerström och Nilsson intar ett sedesamt avstånd till spekulationer. Visserligen får freudianerna en egen artikel, men hypoteser kring alltifrån författarens ”eventuella kannibalism till huruvida en översvämning av tårar egentligen är en översvämning av sädesvätska” lämnas diskret därhän. I stället tar de fasta på Alices förmåga att stå i dialog med sin omgivning, hur otrolig denna än ter sig. De begrundar storleksförskjutningar till följd av migrän, förkärleken för knep och gåtor, samt Carrolls fritt fabulerande korrespondens. De porträtterar bidragen till fantasifostrens pantheon (Cheshirekatten, Jabberwocky, Snarken), firar illustratörer och översättarbragder och diskuterar sentida filmatiseringar.

Alice möter dronten, the Dodo. Den är ett självporträtt av den stammande författaren. ”My name is Do-do-dodgson.” Kolorerad version av originalupplagans illustrationer av Sir John Tenniel (1865). Foto: Mary Evans picture library/TT

Ibland blir tonen lite förnumstig, i synnerhet när anglofilin inte hålls i schack, men tendensen till småklok vimsighet pareras av klartänkt känsla. Som när de utreder Carrolls dolda självporträtt – Dronten i Underlandet, the Dodo. ”Vi kan höra honom försöka presentera sig: ’My name is Do-do-dodgson’.”

Carroll levde upp till sitt medfödda efternamn. Dodgson gjorde honom bokstavligen till en ”undvikandets son”. Frågan är om stamningen inte lärde honom konsten att gå stelbenta konventioner ur vägen, för att i stället ägna krumbukter sin omsorg. Kalla det nonsens eller ”en schysstare typ av trams” som öppnar en sfär bortom både härskarspråk och kallprat. Varför, good Lord, göra det enkelt för sig när det svårare är så mycket livligare? Eller som det heter i denna sympatiska skattkammare till encyklopedi: ”Rent anatomiskt förhåller det sig ju dessutom så att det är fullt möjligt att samtidigt tala i nattmössan och tala från hjärtat”.

