Sympatiskt men spretigt på DMX:s postuma platta

Hiphoppen är generellt en genre där artister brinner upp rasande snabbt, men frågan är om någon annan rappare har haft en lika kort brinntid – och flammat lika häftigt – som DMX? På ett och ett halvt år släppte han tre klassiska album, alla med samma blandning av mörka beats och den raspigt plågade DMX:s malande textsjok som alltid befann sig på tröskeln mellan kyrkan och gatan.

Eftersom DMX var relativt gammal när han släppte sitt debutalbum – 29 år – var det som att han var så ivrig att få ur sig allt han ville säga att han mer eller mindre brände av allt krut direkt. DMX spelade in enstaka starka låtar även efter den där inledande trestegsraketen med ”It’s dark and hell is hot”, ”Flesh of my flesh, blood of my blood” och ”…And then there was X” från nittiotalets slut. Men när han tragiskt gick bort i början av april i år, bara 51 år gammal, var det naturligtvis – och med all rätt – ändå där fokus hamnade i minnestexterna och hyllningarna.

Postuma ”Exodus” var från början tänkt som ett comebackalbum efter rapparens ganska långa destruktiva period som följde storhetsåren runt millennieskiftet. Enligt producenten Swizz Beatz påbörjades arbetet före DMX:s frånfälle och bara ”Money money money” sammanställdes efter rapparens död.

Men ibland låter det lik förbannat som ett sånt där snabbt hoprafsat hyllningsprojekt man brukar förknippa med hastigt avlidna stora rappare. Sympatiskt på sina ställen och med en tydlig ambition att göra en bortgången artists livsverk rättvisa, men också splittrat och besvärande ojämnt på ett sätt som inte riktigt speglar en artist vars styrka var att skapa konsekventa och sammanhållna skivor.

Inte helt oväntat låter ”Exodus” som bäst när Swizz Beatz försöker återskapa och lite lätt modernisera DMX:s råa nittiotalssound och jobbar med gamla samarbetspartners som Jay-Z och The Lox. Eller på singeln ”Hood blues” där Westside Gunn, Benny The Butcher och Conway The Machine från alla åldrande hiphopfans favoritkollektiv Griselda tydligt visar hur stor inspirationskälla DMX varit för dem.

I jämförelse med den i övrigt säkert välmenande, men ganska intetsägande, stjärnparaden med celebra gäster (i princip fler på det här albumet än på de tre första albumen tillsammans) som Bono och Usher känns det betydligt värdigare och mer angeläget. Mer i linje med DMX:s egna ord I ”Skyscrapers”: ”I just wanna be heard/fuck the fame/my words will live forever/fuck my name”.

Bästa spår: ”Hood blues”

