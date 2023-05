Sympatiskt om sorgearbete i Cilla Naumanns ”Skäret”

Logga in

Roman Cilla Naumann ”Skäret” Albert Bonniers, 278 sidor Visa mer Visa mindre

På The Bands första skiva, ”Music from Big Pink”, finns en låt som heter ”Long black veil” och som från början spelades in av countrylegenden Lefty Frizzell. Det är mycket riktigt en ljuvligt morbid ballad i sann countryanda, men det man minns mest är den oväntade twisten i sista versen. Då visar det sig nämligen att sångens berättare är död, offer för den melodramatiska kärleksintrig han beskriver från Andra Sidan, Ovan Där, eller hur man nu vill tänka sig det hela.

Jag vågar inte spekulera om Cilla Naumanns förhållande till The Band (eller Lefty Frizzell) men faktum kvarstår att hon använder sig av knepet i sin nya roman ”Skäret”. Ganska snart avslöjas det nämligen att berättarjaget Clea lämnat jordelivet redan i spjälsängen och skildrar sin överlevande familj från en position någonstans där ute. Naumann är inte Dante Alighieri och saknar behovet av att redogöra för sin metafysiska geografi på något systematiskt sätt, men vi anar att det döda barnet får sin förmåga att betrakta de människor romanen skildrar av deras motsvarande behov att hålla kvar henne i livet.

”Skäret”

Clea är dessutom inte den enda fantomlika skepnaden i romanen. Hennes överlevande tvillingsyster Anna har en förrymd exmake som hon ändå tydligt ser sitta vid bordet bredvid på kaféet i Nice. När hon besöker Renoirmuseet i samma stad tycker hon sig se konstnärens son Claude (död 1969, enligt Wikipedia) fäkta med träsvärd på grusplanen bakom huset. Här är med andra ord lika fullt av gengångare, vålnader och synska personer som i vilken gammal ballad som helst.

För att inte tala om att det dramatiska stoffet skulle ha kunnat sysselsätta en hel workshop av forntida hämnddramatiker. Cleas båda överlevande syskon har nämligen blivit övergivna samtidigt av sina respektive – som i stället blivit ihop med varandra! Hade de varit hopdiktade i det gamla Grekland hade syskonen slagit sina påsar ihop för att utkräva en gruvlig hämnd, men i stället befinner de sig i den vardagliga relationsromanens stillsamma domäner och nöjer sig med att kritisera varandras sätt att hantera sina känslor.

Man kan lägga till att familjedramat, på ett för nutida svenska förhållanden helt realistiskt sätt, förkroppsligas i ett ärvt fritidshus i stället för något mykenskt palats där blod forsar över mosaikgolven. Man serverar grön sparris, lax och ”första nypotatisen från Bjäre” i stället för slaktade barn, man blänger på varandra över skitgubbepartiet i stället för att giftmörda varandra i sömnen. Familjekonflikterna som Cleas död lämnat efter sig uttrycks genom att man stirrar rakt fram och vägrar att svara på tilltal i stället för att bruka våld. Det är ytterst civiliserat och realistiskt, men det är inte konstigt att det behövs lite vålnadsröster för att sätta fart på dramat.

”Skäret” är en roman om hur människor fortsätter att dominera sina närståendes liv fastän de dött eller dragit vidare. Den är, precis som Naumanns tidigare böcker, en sympatisk och väl iakttagen relationsberättelse med ett skarpt öga för detaljer och nyanser. Skildringen av hur den överlevande systern som barn försöker hantera Cleas död genom lekar som känns befriande och efteråt gör henne skamsen är väl genomförd. Likaså modern-konstnärens sätt att gradvis dra sig tillbaka till sin ateljé och barrikadera sig från världen med hjälp av sin konst. Men risken med en roman som i så hög grad befolkas av gestalter inne i personers medvetanden är att konturerna flyter ut och dramatiken förlorar i intensitet. Vägen till den slutliga försoningen blir väl jämn och nyasfalterad, den lantliga miljön till trots, och prosan något skir och poetisk, med många metaforiserade känslotillstånd. Lite mer skärseld i semesterparadiset hade inte skadat.

