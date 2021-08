Syskonduon hyllar mamma med poetisk folkpop

Konsert ”Mother” Rufus och Martha Wainwright Scen: Malmö Live Visa mer

En dag när Martha Wainwright är sjutton blir hon stoppad av en främmande man på gatan som säger ”Herregud, det är ju Kate!” Men det är det inte. Martha är dotter till Kate och mannen var förlovad med henne när de båda var tonåringar.

Fast hon har nog aldrig berättat hur seriöst förhållandet faktiskt var. Så Kate McGarrigle skriver ”Matapedia” om saken, om både den lilla förväxlingen och romansen trettio år tidigare, och ger ut den på skiva i sin duo med systern Anna.

Och nu står Martha Wainwright och sjunger samma sång tjugofem år efter det, med sina egna repliker som hennes mor formulerade dem:

– My name is Martha, who are you?

Hör man bara själva låten är den ett trevligt stycke poetisk folkpop, men sällan blir det tydligare hur många olika lager av innebörd som kan bo i en enda sång. Och hur trassligt det kan bli att försöka reda ut dem.

Men det är precis den sortens föreställning som syskonen Rufus och Martha Wainwright nu gör, med avstamp i mammans katalog men med ett mycket vidare tema om moderskap och mödrar, och eftersom de kommer från en sådan självbiografisk artistfamilj sjunger de också ett par av pappa Loudon Wainwright III.

En där han dricker vin med sin alkoholiserade mor, en där han berättar för sin dotter varför han och mamma ska skiljas.

Den sistnämnda betydde mycket för Martha, berättar hon, att han bemödade sig om att förklara för henne. Sen tittade hon på årtalen och kom fram till att det var halvsystern Lucy som pappan riktade sig till, och att separationen var från en annan mamma.

I Malmös jättelika konserthus framträder de båda syskonen nu med pianisten Laurence Bekk-Day inför en salong som bara kunnat fyllas till en tredjedel, men i gengäld med två konserter per kväll, och på en Europaturné så kort att Malmö är sista anhalten efter blott Eindhoven och Hamburg.

Men man får förmoda att de kommer fortsätta, detta är en alltför lyckad form för att inte gå vidare med. Som dessutom krokar i de underbara släkt- och vänner-tillställningar som Kate och Anna McGarrigle gillade att dra ihop både på scen och skiva, och som cementerade bilden av en lika stor som genombohemisk musikklan.

Kate McGarrigle dog 2010, så det är väl upp till barnen nu att föra traditionen vidare.

Fast de verkliga paradnumren är andra. Som när Rufus Wainwright sjunger Gounods ”Ave Maria” med ett laddat allvar som inte på något sätt förtas av att han tillägnar den Pridefestivalen som pågår för fullt (och där konserten ingår, vilket Rufus säger sig vara genuint överraskad av).

Eller när han bromsar ner John Lennons ”Mother” till yttersta långsamhet, och tar till de mest nervpirrande skira falsettoner för att uttrycka sin saknad.

Även om hans förhållande till sin mamma var ett helt annat – närmare, varmare, längre – än Lennons.

Och finalnumret Queens ”Bohemian rhapsody” kan ju se ut som självskriven hemmaplan för en extravagant divafigur som Rufus Wainwright. I stället blir det Martha som sjunger merparten av den, och skänker en annan sorts laddning, både hårdare och mörkare.

Hon är lätt att underskatta, särskilt i broderns närvaro. Men en soloföreställning med bara en av dem vore nog mindre på de flesta tänkbara sätt.

