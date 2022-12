SZA trollbinder på fullkomligt fenomenala ”SOS”

Alternativ r'n'b SZA ”SOS” (RCA Records/Sony) Visa mer

Det är inte ofta en skiva är så helgjuten att man hittar en ny favoritlåt vid varje lyssning. Senast det hände mig var när SZA, eller Solána Imani Rowe som hon egentligen heter, släppte sin debut ”Ctrl”. Albumets beroendeframkallande drömlika ljudlandskap tillsammans med de djupt personliga låttexterna har varit så stimulerande att jag inte kunnat, eller velat, gå vidare från det sedan dess.

Efter den inflytelserika debuten har nya ”SOS” en hel del att leva upp till, inte minst för att den släpps hela fem år efter ”Ctrl”. Föregångarens intima tema håller i sig; SZA blottar sin osäkerhet i inre monologer om sex och relationer även på uppföljaren. Skillnaden är att den 33-åriga amerikanskan nu tycks agera på sina känslor – på ”Ctrl” handlade det mer om att hålla dem i schack.

Med sina 23 låtar har ”SOS” ambitionen att ge allt: klassiska r'n'b-spår varvas med indie-powerballader, poppunk och skicklig skrytrap. SZA:s kreativa låtskrivande blir roligast när det gränsar mellan kärlek och besatthet som på ”Kill Bill” där hon kontemplerar över att döda sitt ex och dennes nya flickvän. ”I’d rather be in hell than alone”, lyder en bitter textrad.

De mest genreöverskridande spåren sticker givetvis ut. De gitarrbaserade balladerna ”Nobody gets me” och ”Special” med sin hjärtskärande refräng: ”I wish I was special / I gave all my special / Away to a loser / Now I'm just a loser”, kanaliserar soundtracket till en tonårsfilm. Mindre tårdrypande blir det på ”Blind” som med sina vackra stråkar, akustiska gitarr och bekännelser om självhat visar upp ett mer insiktsfullt vemod.

Stora gästartister passerar utan att göra större avtryck – det är SZA själv som är dragningskraften här. Hennes sångröst i kombination med den säregna berättartekniken gör att jag återigen sitter som på nålar, och det går inte att slentrianlyssna ens om man hade velat.

Ett svagt ögonblick eller två till trots, ”SOS” är redan en blivande klassiker i samma rang som ”Ctrl”. SZA visar inte bara upp sin bredd, hon lyckas dessutom överraska och resultatet blir ett album som trollbinder.

Bästa spår: ”Good days”, ”SOS”

