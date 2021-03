Ta reggaen på allvar och skippa de slappa fördomarna, skriver Marimba Roney

Bevakningen av filmantologin ”Small axe” visar i sig hur viktiga filmerna är. Isak Klassons text (DN 5/3) faller bitvis ner i det förakt och de fördomar som regissören Steve McQueen lyfter, och visar på okunskap och exotifiering om reggae. Klasson skriver: ”I dag betraktas inte längre reggaen som farlig och omstörtande. Snarare som plojig och nedrökt – sällan (aldrig?) som intellektuell eller historiebärande.”

Reggae, med undergenrer som dancehall och dub, är en av världens största musikgenrer. Nämner du namnet Bob i till exempel Sydamerika eller Afrika vet alla vem som åsyftas. Alla som går ut i Sveriges storstäders nattliv vet att musiken är given. Artister som Rihanna (från Barbados), Beyoncé och världens mest streamade artist Drake gör reggaelåtar, inspireras tydligt av reggae och samarbetar med artister från Jamaica.

Det ploppar ständigt upp unika talanger från ön; Koffee, Chronixx, Protoje, Vybz Kartel, Queen Ifrica, Popcaan och andra som är långt från ”plojiga och nedrökta” och med patos för vidare arvet från en ”intellektuell och historiebärande” musik. De har även utvecklat musiken och reggaen har en stor bredd sett till såväl ljudbild som texter, precis som den alltid haft, som de flesta genrer har. Samtidigt som dessa artister turnerar runt världen anses reggaen inte ofarlig. I sitt eget hemland motarbetas den genom lagar som stänger ner fester tidigt, i Europa uppmärksammas artisterna sällan av traditionella medier eller så punktmarkerar polis festivaler.

Om en scen där människor dansar till The Revolutionaries ”Kunta Kinte dub” skriver Klasson att den ”understryker musikens roll som motstånd, frihet och gemenskap.” Där finns en poäng. Men analysen gäller i så fall nästan vartenda dansgolv, för ungefär så brukar det se ut på reggaefester; folk lever sig in i musiken intensivt. Precis som på ett rave eller en rockkonsert. Det finns en tendens att per automatik med ”svart” musik tolka, eller ställa krav på artisten, att det rör sig om motstånd eller politisk handling, när det kanske mest handlar om att… ha kul.

Klasson drar även paralleller mellan rastafari-religionen och Black lives matter-rörelsen. Rastafari har till en början olika inriktningar, men oavsett det så är den enda gemensamma nämnaren med Black lives matter att rastas har utsatts för brutalt, ibland dödligt, våld av en korrupt poliskår och inte respekteras av majoritetssamhället.

Även i P1 Kultur (1/3) blottas nödvändigheten i att media tar in olika röster med annan kunskap.

Kritikern Joakim Silverdal lyfter patois, kreoldialekten som människor i de tidigare brittiska kolonierna i Karibien PRATAR, som ett exempel på ”värmen i den västindiska kulturen” och har ”plockat ut ett litet smakprov…för att se om du och lyssnarna hänger med”.

Programledaren Gunnar Bolin säger att han har rejäla problem att förstå, varpå Silverdal svarar: ”Jag tänkte på vad det kan betyda för folk att höra sin dialekt på det här viset, det måste vara väldigt häftigt.”

Det är svårt att se en skotsk eller nordengelsk film föranleda samma diskussion.

Hur välmenta dessa intentioner och hyllningar än var är det inte utan att de leder oss till sista ”Small axe”-filmen ”Education”, om hur västindiska barn särbehandlades i brittiska skolsystemet utifrån hudfärg – och den accent de talade.