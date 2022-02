Taborn och Sakata har det europeiska gemensamt

Musik Naoko Sakata & Craig Taborn Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Han må vara amerikan och hon japanska. Han är dessutom drygt tio år äldre. Men Craig Taborn och Naoko Sakata har i själva verket mer gemensamt än vad som skiljer dem åt. De båda pianisterna gör varsitt soloframträdande och spelar alltså inte ”med” varandra i direkt mening den här kvällen.

Men som publik upplever jag likafullt den ena, till dels genom den andra. Och de främsta skälen till det ligger egentligen bortom det faktum att de samsas om samma instrument.

Sakata varvar rätt drastiskt ett friare tonmyller i stil med Cecil Taylor med rymd och förhållandevis få toner placerade med en lyrisk, introspektiv precision. Ibland riskerar det att kännas lite sökt och med förebilder i sikte snarare än personligt. Men den drastiska dynamiken skapar också ett utrymme någonstans mitt emellan, där hon finner sin egen form allteftersom. Det lyriska tar överhanden. Och med det en koppling mellan jazzen och klassisk konstmusik, som andra har utforskat före henne.

Taborn inleder å sin sida väldigt återhållet. Tänk musik som i ultrarapid, men där det långsamt uppstår intervaller som gör att man läser in desto mer i det lilla. En jazz- eller ren bluesfras nästan överraskar. Till en början. För snart kommer ett på samma gång friare och stilistiskt mer distinkt spel in i bilden. Kalla det en följd av frijazzen – eller lika gärna improvisationsmusiken. Plus, mot slutet av framförandet, rytmiskt driven minimalism typ Steve Reich. Under Taborns händer utvecklar det sig till rena balansakten mellan vad man kan uppfatta som amerikanskt eller europeiskt.

Om något har Taborn och Sakata det europeiska gemensamt. Numer bor Sakata dessutom i Stockholm, enligt uppgift därför att hon sökte tillgång till Bobo Stenson. Men någonstans känns det som om de här två superbegåvade pianisterna hade kommit till vägs ände just där flera vägar löper samman. Jag saknar något som liksom inte tämjts av mötet med någonting annat.

