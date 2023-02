Taket lyfter när Sofia Karlsson låter rösten flyga i Joni Mitchells ballader

Konsert/Blue and beyond Musik och text: Joni Mitchell. Arr och kapellmästare: Martin Schaub. Medverkande: Sofia Karlsson, Sarah Klang, Christian Kjellvander, Malmö symfoniorkester m fl. Dirigent: Maria Itkonen, konsertregi: Helena Röhr. Scen: Malmö Live. Speltid: Cirka 2 tim inklusive paus. Visa mer

Hon fyller 80 år, kanadensisk-amerikanska Joni Mitchell: en av 1900-talets mest älskade singer/songwriters. Till hyllningarna sällar sig Martin Schaub, som återskapat albumet ”Blue” från 1971 i en konsert med covers arrade för symfoniorkester på Malmö Live. På scenen turas tre artister om att tolka hennes låtar, i en lyxigt regisserad show i två akter.

På ikoniska ”Blue” är kärleken mer än ett banalt möte. Poetiska sångflöden pendlar mellan folkton och bel canto, och varje instrumental klangfärg framhäver ordens rytm. Desto svårare är balansgången när de sköra utopierna kläs i symfonisk dräkt. Sofia Karlsson framstår som den tydligaste arvtagerskan av det Mitchellska gehöret, medan Sarah Klang och Christian Kjellvander söker ett Nashvillesound utan att bottna. Jag tror inte på Klang när hon croonar i bröstklang om blommor och förlorad kärlek i ”Little green”, och en förklaring är den ytliga textbehandlingen. ”Sex killsss”, väser Kjellvanders snygga baryton i ett filmiskt arr som missar civilisationskritiken i textraderna ”and the gas leaks, and the oil spills/ and sex sells everything, sex kills”.

Dirigenten Maria Itkonen saknar ibland förmågan att hitta balansen mellan ensemble och röster och den böljande fraseringen hamras ofta sönder av Magnus Boqvists trumset. Men taket lyfter när Sofia Karlsson tar sig an ”Song to a seagull”, och flippar rösten upp i en sopranglittrande stratosfär. Det Mitchellska maneret understryker den metafysiska aspekten även i extranumret ”Both sides now”, som speglar en tid av rymdfärder och extravagans: vi som kan se molnen ovanifrån, visst borde vi vara lite klokare?

Knappast, eftersom vi asfalterat paradiset, resonerar Joni Mitchell i en av sina största hits, inspirerad av en resa till Hawaii. Men den förlåtande humorn när Sofia Karlsson greppar gitarren och bjuder in kollegorna fram till scenkanten för en avskalad tolkning av ”Big yellow taxi”, får vartenda ord att segla ut i publikhavet. Just här blir den tillfälligt sysslolösa symfoniorkestern en metafor för överflödet och utopierna, som Mitchell skildrat med sådan precision och ömhet.

Läs mer om musik och fler texter av Sofia Nyblom.