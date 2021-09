Takida har slutat att desperat jaga en utlandskarriär

Rock Takida ”Falling from fame” (Takida/BMG) Visa mer

Det låter alltid som alltid som att det saknas något i Takida. I var och en av de genrer Ångebandet influerats av har den viktigaste ingrediensen skurits bort. Ett bakvänt sätt att göra saker på där blasten, skalet och kärnorna sparas medan själva råvaran rensas ned i sopkorgen.

Då blir också gruppens närhistoriskt tillbakablickande rock, precis som den lät på ett sorgligt vilset MTV 1999, ganska tunn och smaklös. Det är grunge utan mörker, hårdrock utan tyngd, skejtpunk utan energi, emo utan tårar. Och så vidare.

Med allt detta sagt: åttonde albumet ”Falling from grace” är, under omständigheterna, ett av bandets bättre. Den desperata jakten på en utlandskarriär på ”A perfect world” har ersatts av ett lugn i låtskrivandet, där inte varje refräng maniskt famlar efter Billboards nedre regioner.

Låtskrivaren Robert Pettersson kan fortfarande trampa rejält snett när som helst, särskilt i de hårdare låtarna, men är så pass säker i sitt hantverk att de värsta klumpigheterna rensats bort. Det är inte svårt att tänka sig mer melodiösa låtar som förstasingeln ”Goodbye” och ”Meet me half of the way” som självklara extranummer under framtida turnéer.

Bästa spår: ”Goodbye”

