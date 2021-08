Talibanerna har tagit kontroll över Afghanistans nationella musikinstitut

Afghanistans nationella musikinstitut, som grundades 2010, har varit en bastion för kulturell frihet i landet. Man har kombinerat högre akademisk och musikalisk undervisning för unga, oavsett kön, etnisk bakgrund och samhällsklass.

Men nu, mindre än två veckor efter talibanernas maktövertagande, har skolan tvingats stänga.

– Talibanerna befinner sig vid skolan och har tagit över kontrollen. Inte ens vår egen säkerhetspersonal tillåts göra sitt jobb eller gå in i skolan utan tillstånd eller kroppsvisitation, säger Ahmad Sarmast på fredagens förmiddag, svensk tid.

Dr Ahmad Sarmast, grundare till Afghanistans nationella musikinstitut. Foto: Paul Hansen

Han, som är grundare av musikinstitutet och doktor i musik, befinner sig sedan drygt en månad tillbaka i Australien, tänkt som ett tillfälligt besök för att träffa familj och få läkarvård. Han står samtidigt i ständig kontakt med kollegor i Kabul, där studenter och övrig personal nu håller sig undan från skolan.

– De gömmer sig i sina hem, hos släktingar eller vänner. Många är på platser där de inte brukar befinna sig. Det är av säkerhetsskäl – de är rädda för sina liv. Eller rädda att utsättas för diskriminering eller bestraffning. Och det enbart på grund av att man de senaste elva åren främjat musik och musikaliska rättigheter för det afghanska folket.

Studenter övar på skolan. Bilden är från 2010, året då skolan startade. Foto: Saurabh Das/AP

Ingen med koppling till skolan befann sig i närheten av flygplatsen där terrorattentat genomfördes på torsdagen, uppger Ahmad Sarmast. Han berättar att det i nuläget inte heller finns uppgifter om att direkt våld förekommit på skolan. De instrumentala samlingarna ska fortsatt vara intakta.

– Men det har förekommit påtryckningar mot förvaltarna av samlingarna att överlämna nycklarna till talibanerna på skolgården. Jag har uppmanat personal på marken att inte tillgodose några sådana krav i nuläget.

Fakta. Anim Afghanistan National Institute of Music (Anim), som arbetar med musikalisk utbildning och juridiskt stöd till afghanska musiker, inte minst unga kvinnor, fick Polarpriset år 2018. ”De har med risk för sitt eget liv gett tillgång till musik till de som behöver det som mest, men har länge varit utom räckhåll för allt vad fri kultur heter”, löd motiveringen till priset. Polarpriset uppmanade i veckan, efter beskedet att skolan stängts, i ett uttalande på Instagram människor att stödja Anim ekonomiskt med donationer. Även Kungliga Musikaliska akademien har uttalat sitt stöd för institutet: ”Våra tankar går nu till skolans ledning och alla dess studenter och lärare. Yttrandefriheten gäller i högsta grad rätten att få utöva och uttrycka sig genom musik. Betydelsen av den möjlighet som i synnerhet flickor och unga kvinnor fått till skolgång och musikundervisning vid Anim kan inte nog understrykas”, skrev akademin. Visa mer

Musikinstitutet har på sätt flera kopplingar till Sverige. 2018 tilldelades Anim och Ahmad Sarmast Polarpriset med motiveringen att skolan ”använt musikens kraft till att förändra unga människors liv”. De två senaste åren har institutet dessutom mottagit donationer av instrument från Kungliga Musikaliska akademien.

– Det är många uppoffringar som ligger bakom att skolan kunde grundas. Den tillhör det afghanska folket. Om talibanerna attackerar skolan, då attackerar de och riskerar att förstöra den afghanska musiktradition som är en del av världens och mänsklighetens kulturarv, säger Ahmad Sarmast.

Bild från skolan är från 2013. Året därpå utsattes Anim och grundaren för ett attentat. Foto: Musadeq Sadeq/AP

Under talibanstyret i Afghanistan mellan 1996 och 2001 var all form av musik förbjuden i landet. Och häromdagen sade talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid till New York Times att ”musik är förbjudet inom Islam”, och att man hoppas kunna ”övertala människor att inte göra sådana saker, i stället för att pressa dem”.

– Jag försöker hålla modet uppe, och hoppas att det endast är talespersonens personliga åsikt. Jag väntar på ett officiellt uttalande om framtiden för konsten, kulturen och musiken i Afghanistan. Men givetvis har vi all anledning att vara oroliga, säger Ahmad Sarmast.

Han har själv levt länge under hot. 2014 utlöste en självmordsbombare sin sprängladdning i samband med ett evenemang arrangerat av Anim. Ahmad Sarmast befann sig alldeles intill och fick en allvarlig hörselskada. Attentatsförsök mot skolan och honom ska också ha planerats både 2015 och 2017, men upptäckts på förhand av säkerhetsstyrkor.

Det finns all anledning för mig att känna oro för min egen säkerhet.

– Jag har en hembiljett till Kabul bokad men som situationen ser ut i nuläget är det mycket osannolikt att jag kommer återvända, säger han och avslutar:

– Jag har varit i kontakt med nattportiern till det hus där jag tidigare bott vid flera tillfällen. Talibanerna har redan besökt byggnaden. Det finns all anledning för mig att känna oro för min egen säkerhet – och om jag återvänder även för mitt eget liv.

