Tame Impala till Way Out West

Den psykedeliska popgruppen Tame Impala, med Kevin Parker som enda fast medlem, blir huvudakt på sommarens upplaga av festivalen Way Out West i Göteborg, meddelar festivalarrangören Luger i ett pressmeddelande. Huruvida Tame Impala är ersättare för Robyn, som för några veckor sedan meddelade att hon behövde ställa in sin medverkan på festivalen, är oklart.

– Tame Impala har verkligen gjort resan från att vara en välbevarad hemlighet till ett av världens absolut största band med en gigantisk scenproduktion som överträffar det mesta. I vår bok är det här en riktig drömbokning, och vi är övertygade om att en stor del av vår publik känner likadant. Den här spelningen kommer, i brist på bättre ord, blow your mind, säger Filip Hiltmann från festivaledningen, i pressmeddelandet.

Senaste gången Tame Impala spelade i Sverige var i Göteborg den 5 juni 2019. Way Out West äger rum 11-13 augusti 2022 i Slottsskogen i Göteborg. Bland de redan bokade artisterna till festivalen finns Nick Cave & The Bad Seeds, Yung Lean, Slowthai och Girl in Red. Ännu fler artister förväntas presenteras under de närmsta dagarna.



