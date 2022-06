Tankeväckande om kulturarv på Tensta konsthall

Utställning ”Hurting and healing – tänk dig ett annat kulturarv” Tensta konsthall, Stockholm. Visas t o m 28/8 Visa mer

Vem bestämmer vad som är värt att minnas och därmed vad som helst ska falla i glömska? Tensta konsthalls utställning ”Hurting and healing – tänk dig ett annat kulturarv” petar i såriga varbölder och visar konst som gestaltar komplexiteten i vår globaliserade (konst)värld. Av ett tiotal projekt lär två verk med oändligt många bottnar stanna kvar i mitt huvud för alltid.

I ”Stateless Heritage” spekulerar konstgruppen DAAR kring vad som skulle hända om man kunde utnämna flyktinglägret Dheisheh i Palestina till ett av Unescos världsarv.

En fotoinstallation med tiotalet manshöga ljuslådor skildrar det som skapades som ett tillfälligt läger 1948 men som i dag är misstänkt likt en stad, en mycket trång och sliten sådan. De teatraliskt ljussatta, otäckt vackra fotografierna visar nedklottrade, minimala betongbostäder och klaustrofobiska labyrinter till gränder. Bildernas jätteformat bidrar till en känsla av autencitet – jag ”promenerar” i en stad utan institutioner och offentliga platser, en stad byggd på muntliga överenskommelser. Det här är resultatet av sju decennier av ”permanent tillfällighet”.

Dheisheh byggdes för 3 000 personer men har enligt United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the near east (UNRWA) numera 15 000 invånare. Tanken svindlar.

På låga podier ligger broschyrer uppslagna. De representerar 44 byar vars forna invånare, alltsedan de utvisades av Israel 1948, nu befinner sig i lägret. Kartor visar att många av byarna ligger bara några kilometer från lägret. Bilderna bidrar också till de tusen lager av omöjlighet som karaktäriserar den här konflikten. Utraderade byar har ersatts av savannliknande växtlighet. Med undantag för en och annan israelisk nybyggare är det märkligt torrt och tomt på bilderna.

Bild 1 av 3 I ”Stateless heritage” spekulerar konstgruppen DAAR kring flyktinglägret Dheisheh som världsarv. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 2 av 3 I ”Stateless heritage” spekulerar konstgruppen DAAR kring flyktinglägret Dheisheh som världsarv. Foto: Jean-Baptiste Béranger Bild 3 av 3 Stillbild från CATPC:s projekt på Tensta konsthall Foto: Jean-Baptiste Béranger Bildspel

Idag är det bara nationer som kan söka till UNESCO:s världsarvslista. Men om Dheisheh fick uppnå status av världsarv, vad skulle då kunna hända med idén om kulturarv? Kunde det då inkludera historier som samtiden helst vill osynliggöra?

Utställningen belyser även andra maktfrågor. CATPC, konstnätverket för kongolesiska plantagearbetare, bidrar med sex dokumentärfilmer, i vilka vi får följa två av medlemmarna på resor från odlingen i Lusanga till konstens USA.

Projektet kretsar kring en skulptur med koppling till Pende-revolten, en protest mot expropriering av mark som ägde rum 1931 i dåvarande Belgiska Kongo. Skulpturen hamnade så småningom hos en amerikansk samlare, som donerade den till Virginia Museum of Fine Arts. I den sista filmen besöker konstnärerna museet och ber att få ställa ut skulpturen i det galleri de startat i sin hemstad. Scenen där den amerikanske intendenten försöker bortförklara att han lånat ut skulpturen till ett museum i Schweiz men inte vill låna ut den till det kongolesiska galleriet upplever jag som direkt plågsam.

Som svar skapar konstnärerna en NFT (non-fungible token) av statyn som de nu säljer. Målet med projektet är inte bara att ifrågasätta det koloniala arvet. Med pengarna de får in köper de mer odlingsmark i Lusanga. Detta är konstnärernas sätt att sluta cirkeln.

Det var länge sedan jag blev lika berörd av en utställning. Hurting and healing är tankeväckande i ordets bästa bemärkelse.

Läs mer om konst