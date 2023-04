Tänkvärt och roligt av Laurie Anderson på Cirkus

Musikperformance Laurie Anderson Scen: Cirkus, Stockholm. Visa mer

Inramningen är den vanliga: en berättarfåtölj på ena sidan, ett stativ med keyboard och elektronik på den andra. Ändå lyckas musikern och multimediakonstnären Laurie Anderson på något sätt skapa känslan av att man inte har upplevt just det här förut. Som när hon greppar elviolinen och lotsar publiken genom en urban labyrint av vitt klotter på svart botten som närmast får en 3D-effekt på skärmen bakom henne.

Sedan hälsar hon välkommen och plockar fram det som DN:s konstkritiker Bo Madestrand pekade ut som hennes främsta instrument – rösten – för att filosofera. Det handlar om alltifrån hundar och drömmar till murbygget mellan USA och Mexiko, med självklar parallell till pjäsen ”Fåglarna” av Aristofanes. Andra gånger är tankebanorna lika vindlande som prången i öppningsnumrets visuella labyrint ur VR-verket ”The chalkroom” – om än ofta välbekanta för den som följt henne länge.

Att Anderson, som hon nyligen sa i en DN-intervju, ”avskyr att blicka bakåt” är helt enkelt inte sant. Lika lite ska man ta henne på orden när hon påstår att hon improviserar. Men Anderson är i regel både rolig och tänkvärd när hon berättar sina historier, med eller utan den ”audio drag”-effekt som låter henne prata med mullrande mansröst. Hon raljerar över trenden med döda hologramartister som ger ”livekonserter” och skämtar om att det är lättare att ha en musikerkarriär när man är död – annars har man ju inte tid att turnera mellan allt skapande.

Hennes hastigt inbokade konsert – eller snarare musikperformance – på Cirkus är naturligtvis tänkt som en förlängning av den stora separatutställningen på Moderna museet. Utgångspunkten är essäsamlingen och föreställningen ”All the things I lost in the flood” från 2018 som tog avstamp i hur orkanen Sandy för drygt tio år sedan dränkte hennes källare och arkiv. Året efter förlorade hon maken Lou Reed som hon nu minns med en serie tai chi-rörelser och passar på att göra reklam för hans nya postumt utgivna bok i ämnet.

Däremellan klingar låtar som ”Let X=X” och ”The beginning of memory” i mer spartanska liveversioner. Men det är de små iakttagelserna kring stora frågor som dröjer sig kvar. Skarpast är Anderson när hon på sitt eget subtila vis manar till handling inför stundande klimatkollaps. Först genom att involvera publiken som kör. Sedan genom att reflektera över vad hennes egna idoler skulle göra. Minimalisten Philip Glass? Skapa musik. Avantgardisten John Cage? Lyssna. Mahatma Gandhi? Motstånd. James Brown? ”Get up” såklart, följt av en otippad violinduett till soulfunkfaderns hit.

