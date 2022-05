Tårdrypande tonårstragedi skakar om Cannes

För fyra år sedan vann Lukas Dhont filmkritikerpriset i Cannes-sektionen Un Certain Regard med ”Girl”, ett naket och gripande drama om en normbrytande ballerina. Filmen (som går att strömma på SVT Play) kretsar kring den unga transpersonen Lara som föddes som pojke och får problem när hon försöker förverkliga sin dröm att bli en professionell ballerina.

Uppmärksamheten kring ”Girl” ledde till svår prestationsångest, avslöjade regissören på fredagens presskonferens i Cannes.

– Jag visste inte vad jag skulle göra, jag hade alla möjliga förslag. Jag tvivlade på mig själv och plågades av detta. Jag ville göra något som var lika intensivt och passionerat som ”Girl”, sa Lukas Dhont.

Allt tyder på att han lyckades. ”Close” har väckt starka känslor i slutspurten av Cannesfestivalen. Filmen är en bromance mellan två unga pojkar som slutar i tragedi, ett finkänsligt uppväxtdrama om två 13-åriga bästisar som gradvis glider isär när deras tajta vänskap hånas och queer-stämplas i skolan.

Framför allt är det hockeyspelaren Leo (Eden Dambrine) som drar sig undan och stöter bort Remi (Gustav De Waele). När Remi begår självmord drabbas Leo av svåra skuldkänslor som leder till att han försöker att närma sig Rémis mamma (Emilie Dequenne).

Bild 1 av 2 ”Close”-regissören Lukas Dhont omgiven av skådespelarna Gustave De Waele och Eden Dambrine i Cannes. Foto: Action Press/Shutterstock Bild 2 av 2 ”Close” Foto: Kris Dewitte_Menuet Bildspel

”Close” bygger på regissörens egna erfarenheter av att som unga drabbas av rädsla inför närhet. Något som han menar ledde till att han stötte bort många vänner.

– Om jag inte gjort det hade de kanske fortfarande funnits i mitt liv. Kanske skulle vi ha haft långa och fantastiska vänskaper. Det är något jag fortfarande tänker på. Som pojke hörde jag inte hemma någonstans, varken bland tjejerna eller killarna, sa Lukas Dhont och fortsatte:

– Jag fjärmade mig på många sätt från människorna runt omkring mig i skolan och tappade många värdefulla vänskapsrelationer eftersom jag var rädd för närheten, rädd för att bli stämplad på ett visst sätt, berättade Lukas Dhont.

Den belgiska regissören pratade också om hur han jobbade med skådespelarna Eden Dambrine och Gustav De Waele som är i skolåldern.

– Med unga skådespelare är det avgörande att inte lägga för mycket dialog i deras mun. Det är viktigt att de talar som de själva gör. Manuset är bara en karta, sa Dhont.

Émilie Dequenne menade att regissören har ett alldeles särskilt handlag på inspelningen.

– Lukas letar alltid efter något privat. Oftast har vi skådespelare koll på situationen via tekniken. Men Lukas jobbar på ett annat sätt, vilket gör att vi inte har samma kontroll som i andra filmer. Det finns så mycket utrymme för spontanitet, sa Émilie Dequenne som spelade titelrollen i Guldpalmsvinnaren ”Rosetta” för snart 25 år sedan.

”Close” har köpts upp av heta filmbolaget A-24 som bland annat ligger bakom filmer som ”Everything everywhere all at once”, ”Midsommar” och Oscarsvinnaren ”Moonlight”.

Läs mer om filmfestivalen i Cannes