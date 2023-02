Tarik Saleh får DN:s Kulturpris 2023

På måndagskvällen tog Tarik Saleh emot DN:s Kulturpris.

Knappt hade DN:s biträdande kulturchef Åsa Beckman hunnit avsluta motiveringen innan rummet fylldes med applåder. Med ett stort leende tog Tarik Saleh emot blommor, en statyett och ett diplom.

– Han tar oss med på en uppslukande upptäcktsfärd. ”Boy From Heaven” är ett andligt spännande och djupt originellt thrillerdrama, sa Åsa Beckman i samband med prisutdelningen på restaurangen Nook i Stockholm.

På frågan ”hur känns det” blev Saleh tyst en stund, sedan berättade han om när hans första film blev sågad av DN.

– Det var svårt att hämta sig ifrån. När DN sedan gav ”Boy from heaven” en femma började jag gråta. Det första jag gjorde var att ringa mina föräldrar, sa Tarik Saleh bland restauranggästerna.

Han beskriver känslan att vinna priset som ”helt jävla fantastisk”.

– Jag är otroligt ärad, jag vet att min mamma och pappa kommer att smälla av. Nu är jag kung hemma.

Ett par dagar tidigare träffar DN Tarik Saleh för en längre intervju.

Han tillåter sig att vara pretentiös. Han ler men är på samma gång allvarlig:

– För många konstnärer finns den starkaste identifikationen och lojaliteten i konsten. Så är det för mig också. Jag jobbar visserligen med film, men jag kommer från måleriet, jag har varit journalist och ser mig i högsta grad som en skrivande person. Det gör ett sådant här pris extra fint – eftersom det spänner över alla konstformerna.

Han fortsätter:

– Jag ser mig inte främst som ”en del av film-Sverige”, jag känner mig mer besläktad med författare, konstnärer, musiker.

I grunden ägnar de sig åt samma saker, menar han, även om filmen som konstform i hög grad är en produkt av industrialismen och besattheten av tid.

– På ett djupare plan strävar all konst efter att få tiden att upplösas. Med en film betyder det inte bara att få publiken att glömma tid och rum medan de tittar, utan om att sudda ut gränsen mellan dåtid och framtid. Hur gör man det?

Han besvarar förstås själv den frågan, säger att det kräver en klar blick och stor detaljrikedom, att det är genom det mest precisa som det universella skapas. Men att lyckas se in i framtiden är dömt att misslyckas om just detta är avsikten.

Att vara konstnär, menar Tarik Saleh, är också att övertyga sig själv om det vettiga i att koncentrera sig på något man råkar intressera sig för, även om ämnet tycks perifert i det snabba flödet.

– Jag tror att alla konstnärer brottas med frågan om vad de gör är relevant. Det som är aktuellt i dag är med största sannolikhet irrelevant i övermorgon.

Men den konstnär som litar på sin intuition kan bli belönad, genom att lyckas gestalta något som ännu inte hänt. Tarik Saleh tar sig själv och två andra skandinaviska regissörer som exempel:

– När Ali Abassi gör ”Holy Spider”, om en massmördare i Iran som är övertygad om att han kan rena en stad från synd, då gör han det innan en flicka mördas för att hennes slöja sitter fel och protester utbryter.

Samma sak finns hos Ruben Östlund:

– ”Triangle of sadness” innehåller en scen där en rysk oligark sitter på en strand och tar av smyckena på sin döda fru. Filmen tog flera år att göra, Östlund ser in i framtiden, utan att veta om det. Och när jag gör en film som handlar om al-Azharuniversitetets roll som auktoritet, börjar medierna under den tid som filmen visas, rapportera om att al-Azhar rekommenderar bojkott av svenska varor efter en koranbränning.

Tarik Saleh på prisutdelningen. Foto: Lotta Härdelin

Hur eller varför det händer vet han inte.

– Men för mig är det en triumf för konsten att den kan göra det. Marknaden försöker ständigt ta bort den metafysiska dimensionen av konst, och särskilt inom filmen, som är så kostnadsintensiv, och tillämpa fysiska lagar – som besöksantal och priser! – men utan just den dimensionen skulle det inte finnas något att marknadsföra eller tjäna pengar på.

”Boy from heaven” – om fiskarsonen Adams resa till det anrika al-Azharuniversitetet i Kairo och som blir en bricka i ett spel om religion, politik och makt – fick ingen Oscarsnominering och det stora Guldbaggeregnet föll över nämnde Östlund – men filmen vann pris för bästa manus, och belönades på samma sätt i Cannes. Han var besviken över att missa Oscarsgalan, men säger att Oscarsgalan handlar om annat än film:

– Ingen arabiskspråkig film har fått en Oscar i modern tid, och ingen afrikansk film. Mina barn tycker förstås att det är djupt orättvist – men vem har sagt att det ska vara lätt? Jag har aldrig varit lockad av det som är lätt.

Människan har gjort sina bästa uppfinningar under stark press.

Och för Tarik Saleh har processen med ”Boy from heaven” kantats av glädje, inte besvikelser. De för honom oväntade framgångarna med ”The Nile Hilton incident” från 2017 banade väg för en större produktion och färre kompromisser.

Kritikern Fredrik Sjöberg mottog DN:s kritikerpris Lagercrantzen under festen. Här med DN:s biträdande kulturchef Åsa Beckman. Foto: Lotta Hardelin

Han är också överraskad över de många personliga reaktioner han nåtts av.

– Det har varit helt … fantastiskt. Tänk att människor tycker att filmen angår dem – personligen! Att de identifierar sig med folk som sitter och dividerar om islam?! En tjej i slöja kom fram och sa att hon för första gången sett en film med sin pappa. De hade pratat hela kvällen efteråt. Eller som tanterna som kommer fram – de som ser alla bra filmer, det är för övrigt dem vi borde resa statyer av.

Uppmärksamheten har varit så stor att han lovat familjen att dra sig undan ett tag, de påverkas också av offentligheten och intervjuerna.

– Jag tycker inte att min person är så intressant och vissa saker från min uppväxt är svåra att prata om – mina föräldrar lever ju fortfarande. Jag kan väl skona dem?

Att själv bli förälder har förändrat precis allt, svarar Tarik Saleh omedelbart när jag frågar honom, både som person och som filmskapare.

Tawfeek Barhom spelar huvudrollen i ”Boy from heaven”. Foto: Triart

– Huvudpersonen Adam hade varit död om det inte vore för mina döttrar. Jag är känslomässigt hämmad – men har blivit blödig. Jag kunde inte döda honom.

Med barn blir cynismen mer än ett farligt förhållningssätt för en konstnär, den blir rent gift:

– Min sjuåring och hennes kompisar är öppna och empatiska. Min dotter säger: ”pappa! Spottar du ut tuggummi på marken? Du skräpar ner i naturen!” Hon har ju rätt. Sådant gör mig hoppfull. Jag tycker att jag har en skyldighet att tro på framtiden.

Tarik Saleh Regissör, manusförfattare och journalist. Född i Stockholm 1972. Har svensk mamma och egyptisk pappa. Bor i Stockholm med fru och två döttrar, sju och fyra år gamla. Gick på konstskola i Egypten. Var graffitikonstnär, arbetade sedan på SVT med program som ”Elbyl” och ”Kobra” och var därefter chefredaktör för tidskriften Atlas. Startade produktionsbolaget Atmo i början av 2000-talet med bland andra producenten Kristina Åberg. Har regisserat dokumentärer om Che Guevara (”Sacrificio” 2001) och Guantánamo (”Gitmo” 2005) tillsammans med Erik Gandini och musikvideor för Lykke Li. Spelfilmsdebuterade med den animerade ”Metropia” (2009). Gjorde därefter kriminaldramat ”Tommy” (2014). ”The Nile Hilton incident” (2017) vann Jurypriset i Sundance och en Guldbagge för bästa film, samt nominerades till det franska priset César. Arbetat med amerikanska produktioner som spionthrillern ”The contractor” (2022) och regisserat avsnitt av tv-serierna ”Westworld” och ”Ray Donovan” 2018. Skriver just nu på tre manus, bland dem en tv-serie med Beau Willimon, som utvecklade amerikanska ”House of cards”. Aktuell med ”Boy from heaven”, som utöver DN:s Kulturpris även belönats med pris för bästa manus i Cannes 2022, och med en Guldbagge i motsvarande kategori. Är nominerad till Césarpriset även för denna film. Visa mer

Tarik Saleh om … att skriva. ”Jag skriver alltid på tre manus samtidigt. Gör man det, kan man sedan välja att gå vidare på det bästa. Skriver man bara på ett manuskript blir detta alltför viktigt - trots att det kanske inte är tillräckligt bra. Mina manus börjar som berättelser, vanlig prosa. För mig är skrivandet lustfullt, jag förstår inte vad skrivkramp är. Jag älskar processen kan hålla på hur länge som helst – andra får ofta dra manusen ur händerna på mig, sätta stopp.” … att göra film. ”Från producenter eller finansiärer får man ofta hör ”måste du göra det där ..?” Då säger jag: nej, det ”måste” jag inte. Man måste ingenting, vi måste inte göra den här filmen. Kriget i Ukraina kommer inte ta slut på grund av den här filmen, klimatkrisen kommer inte att stoppas på grund av den. Men om vi ska göra den – då måste den göras exakt som jag har tänkt mig. Den argumentationen är förstås lättare att föra om man har haft framgång, ännu mer om folk faktiskt tjänar pengar.” … vad som klipptes bort. ”I ”Boy from heaven” fanns en sidohistoria där Fares karaktär Ibrahim utredde ett bedrägeri där en muslimsk organisation säljer offerlamm online, till fattiga. Alla ska ha offerlamm. En smart jävel som kommer på att erbjuda dem på en hemsida, med samma välsignelser. Ibrahim besöker kontoret och säger ”var är alla lammen?” De svarar ”vi har en underleverantör” och Ibrahim säger ”jag kommer tillbaka en vecka efter Ramadan, jag ska se dem”. I slutet av filmen har bedragaren köpt 10 000 lamm som han har mitt i ingenstans. Jag filmade allt detta – jag ville kunna bestämma mig i klipprummet. Där valde jag bort det – filmen var i hjärtat Adams historia, inte Ibrahims.” Visa mer

