Tarotkorten tar sig in i konst, mode och sociala medier

Tarotkortleken

Tarot är ett samlingsnamn för korten som spelas med en tarotlek – och som i dag framför allt förknippas med spådom. Kortens exakta ursprung är oklart, men sägs härstamma från 1400-talet och norra Italien.

Lekens karaktär har under seklen skiftat, men den nutida varianten innehåller liksom en traditionell kortlek 52 kort plus fyra riddare och 22 trumfkort. Medan de 52 ”vanliga” korten, uppdelas i sviterna bägare, mynt, stavar och svärd (grupperingar som kan sägas motsvara hjärter, ruter, klöver och spader) visar vart och ett av trumfkorten en mytologisk symbol. Därtill sägs den förstnämnda gruppen, den så kallade Lilla arkanan, kopplas till den jordiska och vardagliga tillvaron medan Stora arkanan representerar större skeenden i livet.

Att tarot av många förkastas som flum och heller inte har en vetenskaplig grund innebär inte att det går att dra lärdom av korten. Inte minst i ett historiskt perspektiv då populariteten kring tarot till viss del speglar rådande tidsanda.

Korten fick exempelvis ett uppsving vid 1800-talets slut då en våg av spiritualism spreds över Europa och ”invigda” samlades för att utforska andlighet, alkemi och esoterism. Dessa hemliga ockulta sällskap uppstod inte sällan i konstkretsar (i Sverige bland annat bestående av konstnärer som Hilma af Klint, Ivan Aguéli, Tyra Kleen och August Strindberg) där tarotläggning var förekommande inslag.

Tarotkort har använts i spådomssyfte sedan 1700-talet, men under andra halvan av 1800-talet började franska ockultister utarbeta komplexa system där tarot blev ett verktyg för andlig utveckling. Detta spred sig till England, där den beryktade ordern The Golden Dawn använde tarot för att binda ihop astrologi och kabbala till ett mer enhetligt system. Det var också en av medlemmarna av The Golden Dawn, Arthur Edward Waite, som skapade tidernas mest bästsäljande tarotlek 1909: ”The Rider-Waite-tarot”, berättar Per Faxneld, docent i religionshistoria och författare till boken ”Det ockulta sekelskiftet”.