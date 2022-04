Tartuffe” på Norrlandsoperan: ”Hyckleriet och polariseringen har inte direkt minskat”

Operan ”Tartuffe” har aldrig tidigare spelats i Skandinavien. Regissören Anne Barslev, från Danmark, har jobbat tre år med förberedelserna. Repetitionerna har pågått i sex veckor. Hon är inte nervös, snarare spänd. Hur kommer publiken reagera? Kommer allt fungera som hon hoppats?

Susanna Levonen i rollen som Elmire, Linus Börjesson som Tartuffe och Tessan-Maria Lehmussaari som Dorine. Foto: Malin Arnesson

Regissören Anne Barslev. Foto: Jørn Pedersen

– En lång process är över. Det känns lite vemodigt. Men nu kan jag inte göra så mycket, jag har gjort vad jag kunnat. Känslan är bra, säger Anne Barslev.

”Tartuffe”, en opera i tre akter, har komponerats av amerikanen Kirke Mechem och spelades första gången år 1980 i San Francisco. Sedan dess har den spelats över 400 gånger i sex länder. Anne Barslev har själv varit i kontakt med Mechem som är född år 1925.

– Vi ville göra en mindre ändring och då var det självklart att kolla med honom, säger hon.

”Tartuffe” är från början en pjäs skriven av fransmannen Molière som föddes för 400 år sedan. Handlingen kretsar kring en familj som bryts sönder av en religiös demagog – Tartuffe. Dåtidens publik förstod att familjen var en metafor för samhället och att bedragaren Tartuffe representerade kyrkan. Strax efter urpremiären år 1664 i Versailles förbjöds pjäsen av kungen Ludvig XIV, starkt påverkad av ärkebiskopen.

Anne Barslev menar att intrigen i dag är högst aktuell.

– Hyckleriet och polariseringen i vår värld har inte direkt minskat. Såväl på ett samhällsplan som i händelser vi kan se i familjer. Det är intressant hur både ett samhälle och en familj kan navigera och förhålla sig till fanatism och extrema hållningar, säger Anne Barslev.

Molière stod under kungens beskydd men inom kyrkan skaffade han sig fiender för livet. Trots att Molière skrev om pjäsen och oväntat tog in kungen i slutet av handlingen som en karaktär som ställde allt till rätta så blidkades inte Ludvig XIV. Även den versionen som spelades under namnet ”Bedragaren” förbjöds.

Molière kom att klara sig undan bannlysning enbart för sin fortsatt goda relation till kungen. Efter ytterligare ändringar i manuset kunde pjäsen spelas men på den tiden framför allt i privata sammanhang.

Men ”Tartuffe” kom att få stå som symbol för bluffmakare som försöker framställa sig som ädla. Att den sätts upp på just Norrlandsoperan tog sin början för tre år sedan när Anne Barslev kontaktades med förslaget om att hitta en komedi.

- Komedi på opera är svårt. Det finns inte så många roliga operor. Samtidigt ville jag göra en klassisk berättelse, så vi tittade på Molières verk. På den vägen var det, säger hon.

Trots att ämnet och handlingen i ”Tartuffe” kan upplevas mörk menar Anne Barslev att komediformen gör berättelsen mer levande och lockande.

– Folk har äkta problem. Att se hur konstiga saker människor gör för att överleva och navigera i allvarliga situationer kan vara väldigt roligt. Bra komedi handlar ofta om folks vanliga problem, säger hon.

– En central och väldigt rolig scen handlar om hur Tartuffe och frun i huset försöker manipulera varandra.

Inte bara själva operan beskrivs som rolig, Anne Barslev framhåller hur kul hon haft under arbetet med hela ensemblen.

– Det här är en ensembleopera, här finns inte en huvudperson. Vi har jobbat i en kollektiv process och har haft roligt. Vi har samma sorts humor, det är viktigt, säger hon.

Frågan är om ”Tartuffe”, som orsakade sådant rabalder i 1600-talets Frankrike, kan provocera en publik i 2020-talets Sverige?

– På den tiden hade religionen en större plats i samhället och kritiken riktades mot just religionen. I dag kanske en eller två personer i publiken blir lite provocerade.

– Jag hoppas att publiken kommer att fundera på hur de själva hanterar fanatism hos sin granne, i sin familj eller i samhället i stort. Och förstå vad som kan hända om man tittar bort och inte hanterar problemet, säger Anne Barslev.