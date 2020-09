Taylor Swift kan åtalas för låtstöld - nedlagd stämning återupptas

Taylor Swift anklagas för ha härmat en annan låttext i sin hit ”Shake it off” och riskerar nu att bli åtalad, skriver Deadline. Stämningen lades ned 2017. Efter ett överklagande upphävdes beslutet året därpå. Nu har den federala domstolen i Los Angeles beslutat att stämningsansökan kan leda till åtal.

Låtskrivarna Sean Hall och Nathan Butler menar att texten är från 3LW:s låt ” Playas gon’ play” från 2001. Den innehåller textraden ”Playas, they gonna play, and haters, they gonna hate”.

I Taylor Swifts ”Shake it off” från 2014 sjunger hon ”Cause the players gonna play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate”.

Hall och Butler söker en del av vinsten från ”Shake it off”, som har mer än 400 miljoner strömningar på Spotify och över nio miljoner sålda exemplar. Företrädare för Swift avvisar anklagelserna.