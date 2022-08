Taylor Swift släpper nytt album

Den amerikanska sångerskan Taylor Swift släpper sitt tionde album ”Midnights” i oktober.

Nyheten presenterades under MTV Video Music Awards som gick av stapeln i USA i helgen. På musikgalan vann Taylor Swift pris för årets musikvideo med sin ”All too well: The short film”, för tredje gången i karriären, och slog därmed rekord som den artist som vunnit priset flest gånger.

På Instagram avslöjade Swift fler detaljer om det kommande albumet, bland annat att det kommer att innehålla ”berättelser om 13 sömnlösa nätter”.

”Det här är en samling musik som skrivits mitt i natten, en resa genom skräck och vackra drömmar”, skriver hon.

Albumet blir Taylor Swifts första sedan ”Evermore” från 2020. ”Midnights” släpps den 21 oktober.

