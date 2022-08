Taylor Swift slår tillbaka mot plagiat-anklagelser

I samma dokument till domstolen skriver Swift också att hon inte hade hört den låt hon anklagas ha stulit från, eller ens hört talas om gruppen, innan låtskrivarna anklagade henne för plagiatet 2017.

Den låt hon anklagas ha plagierat i sin låt ”Shake it off” från 2014, är gruppen 3LWs låt ”Playas gon’ play”, som släpptes 2001. Båda låtarna använder uttrycket ”The players gonna play and the haters gonna hate”.

Först verkade det som att plagiat-anklagelserna inte skulle leda till domstol. Men i slutet av förra året beslutades det att Swift ändå behöver gå upp i rätten för att pröva låten.