Taylor Swifts nya innehåller jordnära och ödesmättad poplyrik

Pop Taylor Swift "Evermore" Republic/Universal

Knappt har de tryckta listorna över årets bästa album torkat när Taylor Swift släpper uppföljaren till ”Folklore”, hennes bästa album hittills. Klätt i jordiga nyanser och organiska klanger, markerade hennes åttonde album en ny musikalisk jordmån och om ”Folklore” var ett plagg skulle det onekligen vara en mysig kofta som klippt och skuren för strövtåg i höstens vissnande prakt.

På samma gång omslutande och värmande – men rakt igenom avskalad från onödiga utsmyckningar och det arenaglitter som genom åren genomsyrat Swifts musikaliska garderob.

Hennes intåg i en singer/songwriter-tradition, som ömsom knyter an till folkrötterna, ömsom till alternativ moll-baserad indie i en tid där popkolleger som Miley Cyrus och Madonna drar upp volymen och elektroniken enligt devisen ”more is more”, var otroligt befriande. Det är liksom lättare att höra Taylor Swift utan den strömlinjeformade, bombastiska produktionen.

”Evermore”, skivan som hon släpper med knappt ett dygns varsel, är inget mindre än en fortsättning på ”Folklore” – och därtill ett fortsatt utforskande av det musikaliska universum som hon mejslat fram med The Nationals Aaron Dessner, Bon Ivers Justin Vernon, pojkvännen Joe Alwyn (alias William Bovery) och Jack Antonoff.

Själv jämför hon det med en skog, en jordnära men suggestiv plats, i vilken hon nu söker sig djupare in (och kanske i viss mån också ut på andra sidan av). Visst saknar ”Evermore” den musikaliska omedelbarheten som präglade ”Folklore”, men det är inte en jättemycket sämre skiva. Den är mer nyansrik, stundtals mörkare i sin ödesmättade poplyrik och yvigare i sin ljudpalett än systerskivan. Plockande gitarrer, mandolin och piano samsas med en tydligare dragning mot den storvulna pop som tidigare varit Swifts signum.

I låten ”No body, no crime” med systrarna i Haim återvänder hon till sina gamla countrydomäner när hon mejslar fram en kärlekshistoria om en relation som slutar med ... mord. Medan Swift i den dova Lana del Rey-doftande ”Cowboy like me” lånar in Marcus Mumford från Mumford & Sons i en av skivans absoluta höjdpunkter.

Ödesmättat, nästan blasé sjunger hon:

Never wanted love, just a fancy car

now I'm waiting by the phone, like I'm sitting in an airport bar.

Bästa spår: ”Cowboy like me”

