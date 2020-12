Teater gör personliga föreställningar för publiken hemma i soffan

”Det här är jättespännande, jag försöker bara slappna av här”, säger Victor von Shirach när han blir uppringd.

”Och jag är lika spänd på mitt håll”, hör han skådespelaren Alexandra Zetterberg Ehn säga i andra änden. ”Men det är väl härligt?”

Sedan börjar hon läsa: ”Akt ett, scen ett”. Det är en monolog om en mycket gammal människa. Stämningen blir snabbt både intensiv och påtagligt andaktsfull.

Det är Victor von Shirach som har hört av sig till Folkteatern i Gävleborg och bokat tid för den här uppläsningen. Han har också bestämt vilken text det är som ska läsas, och har själv skrivit den. Samtalet är ett av många som ringts i Folkteaterns projekt ”Ring så läser vi”.

Arabella Lyons, en annan av skådespelarna i ensemblen, var med i den arbetsgrupp som kom på idén i våras. Då hade de redan tidigare fört diskussioner om hur de skulle kunna få en ännu mer personlig kontakt med sin publik, och hade också funderat på hur de skulle kunna bli mer tillgängliga för människor som inte själva kunde ta sig till teaterföreställningar.

– Så nu tänkte vi, okej, om människor inte kan träffas som de brukar och kanske inte hamnar i de samtal de är vana vid, vad är det de behöver?

Man behöver höra en annan röst, resonerade gruppen. Intimt och personligt. Kanske kunde man bara ringa upp den som så önskade?

– Det var ett enkelt sätt att få till det, och därmed tillgängligt, säger Arabella Lyons.

Victor von Schirach får höra sin text framförd av skådespelaren Alexandra Zetterberg Ehn. Foto: Barzan Dello

”Tack Alexandra, vilket djup det hade, jag hade ingen aning”, säger Victor von Shirach när Alexandra Zetterberg Ehn läst färdigt hans monolog. Sedan frågar han: ”Hur känns det för dig?”

Det blir början på ett samtal om ålderdom, ensamhet, död, vänskap och annat ”som är viktigt i livet”, som Alexandra säger. Och det samtalet blir betydligt längre än vad själva uppläsningen var.

Enligt Arabella Lyons är de uppföljande samtalen en viktig del av projektet. Hon jämför med sådana som kan uppstå spontant vid flyktiga möten, till exempel på bussar, tåg och flyg. Där kan man plötsligt finna sig själv prata om en massa saker som kanske inte skulle kunna komma upp annars. Det är sådana samtal som inte uppstår så lätt under en pandemi, där just flyktiga möten är något som ska förhindras.

Victor von Shirach är själv skådespelare och regissör, och som sådan ”sparar man frön till olika grejer, man vet inte alltid till vad”, säger han. När han såg den här chansen i sitt sociala medier-flöde så tog han den – för att höra hur den monolog han hade skrivit skulle låta när en skådespelare tolkade den, och också för att få feedback på den.

Och Alexandra Zetterberg Ehn säger att det är ganska vanligt att folk skickar in saker de har skrivit själva, men att en del av det roliga med projektet är att folk själva bestämmer precis vad de vill använda läsningen till. En del vill höra en dikt de har speciella minnen till. Andra har använt uppläsningen som ett sätt att överraska en vän. Någon vill höra Viktor Rydbergs ”Tomten”. Och ganska många har velat att teatern själv ska välja en text att läsa. Då börjar processen med att skådespelaren ställer frågor för att ringa in vilken typ av text som skulle vara meningsfull för just den lyssnaren att höra.

När vi lyssnar på Alexandras och Victors samtal är det precis i slutet av ”spelperioden”. Folkteatern har haft bokade telefonmöten både under våren och under vintern, och ska nu fundera på hur de ska ta idén vidare.

Arabella Lyons säger att de kanske skulle kunna använda den här formen för att läsa för en grupp människor på till exempel ett äldreboende. Eller för att utgöra en resurs för lärare i skolan. Eller kopplas ihop med olika skrivarkurser runt om i landet.

– När man väl har satt igång med något så brukar det komma tankar både inifrån och utifrån teatern om hur man skulle kunna utveckla det vidare.