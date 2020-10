Teaterchefen: ”Jag skulle hellre ha min 80-åriga mamma på teatern än i affären”

Det är fredag kväll och Noah Haidles ”Tårtljus” spelas på Playhouse teater. Föreställningen är utsåld – vilket innebär max 50 personer i salongen. Där sitter de på varannan rad, max två och två, med ungefär två meter emellan varje sällskap.

Fler åtgärder har tagits för att minimera smittrisken, enligt Björn Lönner, grundare och teaterchef på Playhouse. Utanför entrén får besökarna vänta vid markerade platser och kliva in ett sällskap i taget. Garderoben är fullbemannad trots det låga publikantalet. I foajén står borden separerade och matgäster måste förbeställa måltiden innan besöket.

Dessutom spelas höstens uppsättningar utan paus för att undvika eventuell trängsel vid baren. Efter föreställningens slut organiseras utsläpp rad för rad.

– Vi har lagt stor kraft på att coronaanpassa hela verksamheten, säger Björn Lönner. I somras kontaktade vi vår publikdatabas med frågan: ”Hur vill du ha det när du går på teater hos oss i höst?” Vi fick in hundratals svar. Jag har aldrig någonsin varit med om så hög svarsfrekvens på ett mejlutskick.

Björn Lönner, grundare och teaterchef på Playhouse teater. Foto: Göran Wallgren

Utifrån återkopplingen, Folkhälsomyndighetens riktlinjer samt egna initiativ tog teatern fram en plan för hur verksamheten skulle bedrivas under pandemin.

– Vi får löpande respons av vår publik och de är mycket positiva kring hur vi har hanterat smittan. Och det verkar vara likadant hos andra teatrar också. Vår bransch har tagit ett enormt ansvar för den lilla publik vi har. Min mamma är snart 80 år och har lungproblem, jag skulle mycket hellre ha henne här än att se att hon går och handlar själv, säger Björn Lönner.

Regeringen meddelade nyligen att beslutet om utökad publikgräns för kulturevenemang skjuts på framtiden, på grund av ökad smittspridning. Detta resulterade i skarp kritik från flera olika branschaktörer. Även Björn Lönner ifrågasätter det uteblivna beslutet. Regeringens agerande är ”vacklande” och ”himla upprörande”, menar han. Störst kritik riktar dock teaterchefen mot det han beskriver som ett inkonsekvent regelverk där scenkonsten blir den allra största förloraren.

– Just nu får vi in ungefär 65 middagsgäster i restaurangen utan att bryta mot restriktioner gällande avstånd. Men om alla reser sig upp och går in i salongen bryter vi mot 50-regeln för kulturevenemang trots att de skulle sitta glesare därinne och dessutom i en tyst och stilla miljö. Det är helt galet och ologiskt.

Än mer egendomligt blir det så fort man lämnar Playhouse och går ut på Drottninggatan, anser han.

– Jag bor i närheten och brukar promenera hem efter jobbet. När jag tittar in i barer är det som en helt annan värld. Där sitter folk hur trångt som helst. Det är tydligt att smittskyddsreglerna inte följs där, säger Björn Lönner.

Foajéansvariga Ella Beckman är inne på samma sak.

– Det är faktiskt helt upp och ner, säger hon. Barerna här runt omkring är alltid fulla med folk. Hos oss håller alla avstånd och det är otroligt lugnt och städat, nästan så att det blir lite småtrist på jobbet. Men på krogarna bryr sig inte folk så fort de fått i sig lite. Det räcker att bara gå ut på gatan för att se fulla gäng som klänger på varandra och folk som sitter och hånglar, säger Ella Beckman.

Enligt en undersökning från branschorganisationen Svensk Scenkonst, vars medlemmar i huvudsak återfinns inom teater, opera, dans och orkester, har verksamheterna under vårens nedstängda period förlorat omkring 50 miljoner kronor per vecka i uteblivna intäkter.

Även Playhouse backar ekonomiskt. Salongen rymmer 205 platser och att endast utnyttja 50 av dem ger, enligt Björn Lönner, ett intäktsbortfall på 35.000 kronor vid varje spelad föreställning.

– Vi beräknar att vi skulle kunna få in 86 personer i salongen utan att kompromissa med Folkhälsomyndighetens rekommendationer på minst en meters avstånd. Att få spela för större publik är en förutsättning för att vi ska kunna stoppa vår verksamhet från att blöda ännu mer, säger han.

I dagarna spreds bilder och videofilmer i medierna som visar människor som trängs på nattklubbar i centrala Stockholm. Framför Riksdagshuset anordnas kort därpå en manifestation i protest mot regeringens uppskjutna beslut om 50-gränsen.

Initiativtagarna överlämnar även en protestlista med 10.000 underskrifter till Amanda Lind (MP) som är närvarande vid tillställningen.

Kulturministern säger att situationen är oacceptabel och att kulturen fått bära ”oproportionerligt stort ansvar för Sveriges smittbekämpning”. Enligt Amanda Lind har regeringen utgått från ordningslagen men arbetar för att hitta en mer träffsäker reglering. Hon kan dock inte ge ett datum för när publikgränsen eventuellt kan utökas.

Det är sorgligt, säger Björn Lönner, att kulturministern inte kan göra mer än att säga att hon förstår.

– Det blir inte vi ett dugg gladare av. Jag fattar att man måste vidta åtgärder utifrån det smittläge som finns men jag tycker att man har fog för att ifrågasätta varför regeringen inte har löst det här på ett bättre sätt.

Om inte publikrestriktionerna utökas snarast kommer Playhouse tvingas höja biljettpriserna drastiskt, säger han. En ytterligare konsekvens blir att vårens planerade uppsättning, med sju skådespelare, inte kan genomföras. I stället måste repertoaren anpassas till något mer ekonomiskt gångbart.

Annika af Trolle, kommunikationschef på Svensk scenkonst. Foto: Anna Molander Fotograf

Playhouse är inte ensamma om att redan nu tvingas planera om vårens uppsättningar. Det menar Annika af Trolle, kommunikationschef på Svensk Scenkonst.

– Branschen har otroligt långa planeringstider, mellan 6 och 18 månader. De pengarna man investerar får man tillbaka först vid biljettförsäljning och många teatrar lever på de intäkterna. Regeringens passivitet sätter teatrarna i en sorts limbo säger hon och fortsätter:

– Det är en ohållbar situation. Flera av våra medlemmar säger att de nu måste överge sina planer för våren 2021. ”Vi törs inte förlora ännu mer pengar”, säger de. Även om regeringen skulle höja gränsen nästa vecka så är skadan redan skedd. Och varje vecka utan ett tydligt besked gör att fler teatrar tvingas skrota sina planer för våren.

