Teatersverige lider av postcovid: ”Vi är ett vingklippt gäng”

Scenkonstbiennalen 2022

Scenkonstbiennalen anordnas i Västerås den 7–12 juni.

I programmet finns samtal, föreställningar och prisutdelningar.

Medverkar gör bland andra Kulturrådet, fackförbundet Scen & film, Scensverige, Dramatikerförbundet och ett stort antal av landets teatrar och regioner.

Några av föreställningarna som spelas under biennalen är ”The world is full of married men” (Malmö dockteater/Malmö stadsteater), ”Titta pappa en död cirkus” (Teater brunnsgatan fyra), ”Ambulans” (Dramaten/Lumor), ”Transplantation” (Norrlandsoperan), ”The garden” (Nichole Canuso Dance Company) och ”Stolthet och fördom” (Turteatern).