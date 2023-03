Teona Strugar Mitevska: ”Humor är en bra grund för försoning”

Teona Strugar Mitevska

Född: 1974 i Skopje i nuvarande Nordmakedonien, utbildad i New York.

Karriär: Regisserade sin först kortfilm ”VETA” 2001 och har tidigare gjort långfilmer som ”When the day had no name” (2017) samt ”Gud finns, hennes namn är Petrunya” (2019) som tävlade på Berlins filmfestival.

Aktuell: ”Världens lyckligaste man” som kommer på bio i Sverige 31 mars fick världspremiär på filmfestivalen i Venedig 2022 och är hennes tredje samarbete med manusförfattaren Elma Tataragic. De två jobbar på ännu ett gemensamt projekt kallat ”Mother” som ska handla om Moder Teresa