Kulturdebatt. Terrorattacken mot New York förändrade världen för alltid

Var var du när du hörde nyheten?

Alla generationer har sina svar på den frågan, fast de dåliga nyheterna varierar. Inför en katastrof känner man i magen att världen rubbas. Du själv på samma ställe som förut, koordinaterna helt nya.

Amerikaner brukade minnas attacken mot Pearl Harbor, som drog in dem i andra världskriget den 7 december 1941. Ett datum som ska leva i vanära, mullrade president Roosevelt. John F Kennedys död 1963 präglade USA:s kollektiva minne på samma sätt.

Den svenska motsvarigheten är förstås mordet på Olof Palme. Alla som var tillräckligt gamla 1986 minns hur och var de fick veta. Här finns verkligen ett före och ett efter. Illdådet inträffade precis när Sverige gick in i sin amerikanska epok, som ett mer nervöst men också mer dynamiskt samhälle.

Vad gäller symbolik, ikonografi och konspirationer finns dock en händelse som slår alla andra. Kataklysmen den 11 september för tjugo år sedan är den enda som världen upplevt i direktsändning. Konsekvenserna blev därefter.

Fyra inrikesplan kapas i USA. Två flyger in i World Trade Center. Ett i försvarshögkvarteret Pentagon. Ett ämnat för Vita huset störtar på en åker i Pennsylvania. Sammanlagt 2 996 döda.

Om du är född före 1990 minns du garanterat när himlens eld slog ner. Det var höst i luften. Själv står jag i en hörsal på Dagens Nyheter och lägger ut texten om det politiska läget. Jo, valresultatet i Norge den 10 september tyder på högervindar. Sommarens kravaller i Göteborg är fortfarande ett trauma, 53 poliser skadade efter protester mot EU och USA. Stockholmsbörsen är mitt i en 900 dagar lång nedgång som ska radera ut två tredjedelar av värdet efter IT-bubblan.

Tankarna rusar åt de sjukaste håll. Till doften av heltäckningsmattor i amerikanska kontor.

Champagneyran från nyårsnatten 2000 har övergått i baksmälla. Stämningen liknar den man hört om från sekelskiftet hundra år tidigare. En period av ofattbara tekniksprång, nya sätt att resa och kommunicera, enorma förmögenheter, fåfängans fyrverkeri. Och så föraningen om annalkande katastrof.

Detta kan gå åt helvete. Men hur?

Det föregående decenniet satte tonen. Berlinmuren föll, underbart, men i Jugoslavien följde ett blodigt inbördeskrig och i Sverige ekonomisk kris. Nationalism på Balkan, terrorism i Mellanöstern, rasism i Norden, flyktingar som felande länk. Diffus ångest över nya krafter i rörelse.

Jag rundar av föredraget med ett citat av Hoola Bandoola Band:

”Våran värld har blitt så liten att själva kroppen känns för trång.”

Då vinkar en kollega ut mig från hörsalen. ”Det har hänt nåt i New York.”

Flygkrasch låter illa nog. Upp till redaktionen, slå på CNN. Rök från World Trade Center, fasansfulla bilder. Det ska visa sig att mer än tusen människor är instängda ovanför branden. Ett par hundra av dem kommer att hoppa från fönstren.

Då kraschar plan nummer två i det södra tornet.

Eldklotet är hämtat ur en katastroffilm, ”Skyskrapan brinner”. När pulsen sjunkit under 150 och jag lyckats stänga munnen inser jag att det måste vara en attack.

Foto: AP Photo/Chao Soi Cheong

Tankarna rusar åt de sjukaste håll. Till doften av heltäckningsmattor i amerikanska kontor. Bubblande vattenautomater i World Trade Center och Pentagon, ställen jag besökt många gånger. Blandningen av människor som snackar om matchen mellan Yankees och Red Sox. Herregud, de kommer att dö där.

Men här gäller det att skriva morgondagens ledare. Kamikazepiloter, självmordsterror, en ny värld och yada yada. Orden räcker inte till, men bättre att jobba än att ta in vad som händer. När tornen rasar håller jag fingrarna på tangentbordet och ögonen på teven.

I den sekunden är vi alla aktörer i samma drama – terroristerna, offren, åskådarna. Den slutgiltiga bekräftelsen av litteraturprofessorn Marshall McLuhans tes från 1964:

Mediet är budskapet.

Meddelandet från al-Qaida är meningslöst, estetiken är allt. Sadismens teater. Det ultimata klickbetet.

Scenografin är hämtad från Hollywood men logiken från Mellanösterns mest konspiratoriska hörn och vrickade hjärnor. Saudiern Usama bin Ladin är hög på islamisternas seger över Sovjetunionen i Afghanistan. ”Den store satan” är nästa mål. Motivet ett mischmasch av antisemitism, helig vrede över kolonialmakters gränsdragning i arabvärlden, amerikanskt inflytande kring Persiska viken.

Apokalyptisk jihad. Våld för våldets egen skull.

New York Times förstasida den 12 september 2001.

Martyrerna som bordade planen i Boston framstår snart som mest skrämmande av allt. En kombination av hat, mod, kompetens, resurser och ren galenskap som varken CIA eller någon annan förväntat sig. En krigsförklaring med pappersknivar.

Den omvittnat late och okunnige presidenten George W Bush står plötsligt inför ett Roosevelt-ögonblick. Lågkonjunkturen är glömd. Medan grävskopor och rättstekniker utför den tröstlösa röjningen på Manhattan går USA i krig.

First stop: Afghanistan. De groteska talibanerna har härbärgerat det ännu groteskare al-Qaida. En legitim straffexpedition, med ambitionen att lyfta ett av världens fattigaste länder.

Tjugo år senare har vi facit. Talibanerna tillbaka i Kabul som om inget hänt. Likt efter 11 september 2001 firar jihadister överallt med fyrverkerier och godisutdelning, från Mali och Somalia till Jemen och Syrien. Inget kan stoppa oss nu.

Invasionen i Irak 2003 gav också fanatikerna blodad tand. Till skillnad från i Afghanistan fanns här ingen folkrättslig grund, inte heller de påstådda massförstörelsevapnen. Genom att avlägsna en sekulär diktator underblåste USA precis det delirium som skulle bekämpas.

Strategin var obegriplig. Spektakulära frågor kräver spektakulära svar, ungefär. En psykologisk reflex snarare än säkerhetspolitisk, som bevisligen gjort världen farligare.

En enkel förklaring finns i Dunning-Kruger-effekten. Korkade människor överskattar sig själva medan smarta människor överskattar andra. Reaktionerna på 11 september-attackerna visade att USA är extremt åt bägge håll.

Korkad överskattning av vad underrättelsetjänst och vapenmakt kan åstadkomma. Rörande överskattning av afghaners och irakiers möjligheter att anamma västerländsk demokrati.

”I dag är vi alla amerikaner”, hette det den 11 september. I sin sorg, idealism och hybris trodde USA att detsamma skulle gälla i morgon.

Efterlysning av terroristen bakom attacken: Usama bin Ladin. Foto: TT

Inför tjugoårsdagen framstår Usama bin Ladin som vinnaren, trots hans nesliga slut i händerna på Navy Seals. Den amerikanska överreaktionen 2001 blev en större gåva än al-Qaida kunnat drömma om. Terrorkriget har radikaliserat både fiender och hemmapublik. Brexit och valet av Donald Trump speglade misstron mot eliter, delvis grundad i lögnerna om Irakkriget.

I det perspektivet har 11 september stärkt Kina och Ryssland på bekostnad av Väst. Onekligen ironiskt, eftersom muslimer behandlas mycket värre av diktaturerna. En lika makaber ironi är att USA förlorat ungefär lika många medborgare i Afghanistan respektive Irak som i de ursprungliga terrordåden. I sin tur några få procent av de lokala offren för ockupationerna och inbördeskrigen.

Allt samverkar till att höja jihadkrigarnas feber, särskilt hopplösheten i misslyckade stater. När USA uttömt sina militära optioner återstår mest introspektion. De kulturella avtrycken efter 11 september är märkvärdigt bleka jämfört med originalet. Fiktionen har inte en chans.

Oliver Stones långfilm ”World Trade Center” med Nicolas Cage liknar en patriotisk kalkon. På Manhattan-premiären 2006 minglade New Yorks förre borgmästare Rudy Giuliani, sedermera känd som den fria världens mest omdömeslösa person i lag med Donald Trump.

Klimatet lär bli ett ännu större problem än terrorismen. I Koranen har ordet ”regn” ofta betydelsen ”olycka” eller ”nödläge”.

Bruce Springsteens ”The rising” är en vanmäktig hyllning till hans ”City of ruins”. Det kunde gott ha blivit hans sista album. När röken från Manhattans ruiner svept in över New Jersey finns inte mycket kvar för en melankoliker att tillägga;

”The poets down here don’t write nothing at all, they just stand back and let it all be.”

Litteraturen kommer ändå närmast den traumatiska tomheten i terrorns spår, som Don DeLillos ”Falling Man”. Till sist kokar allt ner till en bild från denna roman: pojken Justin som står i fönstret, spanande mot himlen efter ännu fler flygplan.

Någonstans i detta nu, i ett dammigare land, spejar en likadan kille efter drönarna som dödar utan att höras och synas. Varken han eller Justin kan glömma var de var när det hände. De förstår inte meningen, och det borde ingen annan heller.

Kampen mot terrorismen har bara börjat. Innan jihadister får händerna på en pakistansk eller nordkoreansk atombomb gäller det att tunna ut deras livsluft: korruption, fattigdom och perverterad religion. Missiler styrda av joysticks på andra sidan jorden kommer inte att räcka.

Inför 20-årsdagen av 9/11 har New York upplevt extrema översvämningar. Eld och vatten. Klimatet lär bli ett ännu större problem än terrorismen. I Koranen har ordet ”regn” ofta betydelsen ”olycka” eller ”nödläge”. Vad Bibeln säger om syndafloden vet vi.

