Terrordåden i Paris blir film

Handlingen bygger på en bok med samma namn, skriven av Ramon González som överlevde attentatet mot konsertlokalen Bataclan under en kväll då Paris skakades av flera dödliga dåd. 130 människor dödades och fler än 350 skadades i en rad IS-attacker på olika håll i staden. De flesta dödsoffren krävdes på just Bataclan, där amerikanska bandet Eagles of Death Metal spelade.

Filmen ska inte vältra sig i död och olycka, utan vara ”en positiv berättelse om hur kärleken kan trumfa terrorn”, enligt producenten Ramón Campos som citeras i Variety.

Den argentinske skådespelaren Nahuel Pérez Biscayart, känd bland annat från filmen ”120 slag i minuten”, är klar för huvudrollen.