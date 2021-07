Terrorism och pandemin används som argument för övervakning

För tretton år sedan togs den svenska övervakningslagen i bruk som ger Försvarets radioanstalt, FRA, rätt att bland annat avlyssna telefonsamtal och läsa mejl.

Den 25 maj i år kom till slut domen från Europadomstolens högsta instans: lagen är integritetskränkande.

Under alla dessa år har organisationen Centrum för rättvisa försökt påvisa hur den hemliga massövervakningen brister i rättssäkerhet. Och mycket har hunnit hända i samhället under tiden.

– 2008 gick debattvågorna höga och det ställdes krav på beslutsfattare att begränsa FRA:s mandat till övervakning. Men i dag befinner vi oss i en annan säkerhetspolitisk situation: terrorismen ses som att den har kommit närmare Sverige, detsamma gäller organiserad brottslighet, så strömningarna gynnar de som vill ha mer övervakning och kontroll. Det finns just nu ingen stark röst till skydd för den personliga integriteten, säger Fredrik Bergman, chef på Centrum för rättvisa.

Att det är så beror på flera saker, menar han. Dels är politiker duktiga på att formulera det som att rättssäkerhet och rättstrygghet inte går att förena: vill man ha trygghet måste man ge upp lite av sin frihet.

– Dessutom är frågan abstrakt för många. Hoten mot rättstryggheten upplevs som mer överhängande: att bli skyddad mot terrorism är lättare att ta till sig än att någon kan läsa dina mejl. Men om vi såg brevbärare stå och sprätta upp våra brev och läste dem så hade vi nog oftare tänkt att ”så vill jag inte ha det”.

Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa. Foto: Stefan Tell

För en dryg vecka sedan avslöjade flera internationella medier att spionappen Pegasus, som tillverkas och distribueras av israeliska NSO Group, använts för att övervaka politiker, religiösa profiler och journalister. Fredrik Bergman menar att även om svenska staten inte köpt in programvaran, så skulle den kunna användas för att samla bevis i svensk brottsutredning – via andra länder.

– I Frankrike har polismyndigheten och åklagarmyndigheten större befogenheter att spana på människor som inte är misstänkta för brott. Det kan vi inte göra i Sverige, men EU-samarbetet på det straffrättsliga området gör det möjligt att ta emot information från andra länder. Det stora Encrochatmålet är ju ett sådant exempel, säger han och fortsätter:

– All bevisning som samlats in i ett EU-samarbete får användas. Om svenska brottsbekämpande myndigheter då skulle få information som har inhämtats via Pegasus, så finns det inget hinder för att använda det.

När den samhälleliga övervakningen nått en viss nivå är det svårt att skala ner den till tidigare nivåer, eftersom man så snabbt accepterar den som en ny normalitet.

Det menar Christel Backman, som är sociolog och forskare inom övervakningsstudier vid Göteborgs universitet. Inom forskningen talar man om begrepp som funktionsförskjutning och normalisering, berättar hon, och hänvisar till kriminologen Janne Flygheds beskrivning av en normalisering av det exceptionella.

– Vi har flera exempel på åtgärder som framstår som oerhört integritetskränkande när de införs. Såsom kameraövervakning på allmän plats, eller registerkontroller av personal inom barnomsorg, som skapade en stark debatt under 90-talet, säger Christel Backman.

– Men sedan tar ofta en normaliseringsprocess vid. När den nya praktiken väl är på plats så börjar fler och fler tänka att det kanske inte är så farligt. Och då sker en funktionsförskjutning – att man börjar diskutera vilka andra områden praktiken kan användas på. På engelskan talar man ofta om det som en ”slippery slope”, ett sluttande plan.

”Bara för att vi lever i demokratiska europeiska länder så innebär det inte att vi är immuna mot den här typen av förändringar”, säger Christel Backman. Foto: Elin Åberg

Som exempel har det under pandemin införts nya övervakningsåtgärder i en rad länder. Christel Backman säger att det finns risk att tillfället utnyttjas, och att dessa teknologier kommer att leva kvar.

– När tekniken finns på plats så finns alltid risken för en funktionsförskjutning. Att man hittar ett nytt område där den sägs kunna vara till nytta. Det är så klart beroende av vilket det politiska klimatet är, men bara för att vi lever i demokratiska europeiska länder så innebär det inte att vi är immuna mot den här typen av förändringar. Vi måste hela tiden ha lagar som reglerar det här, säger Christel Backman.

Ofta när man talar om hur övervakning kan missbrukas hänvisar man till hur tekniken används i diktaturer och enpartistater.

– Kina är på god väg mot en digital totalitarism som är mycket mer sofistikerad och smartare än den totalitarism vi såg under Mao Zedong eller Stalin. Titta på Kina och du kommer att se några av de dystopiska vägar som är risken att andra länder tar, om man inte är försiktig.

Det säger Kai Strittmatter, som är sinolog, journalist och i dagsläget Nordenkorrespondent för Süddeutsche Zeitung. Tidigare bevakade han Kina under lång tid, och bara dagarna efter han lämnat landet släpptes boken ”We have been harmonised”, där han går på djupet i det kinesiska övervakningssamhället.

Ett tydligt exempel på statens försök att genom skam sprida propaganda för styrkan i systemet hämtar han från städerna Shenzhen och Shenyang. På jättelika tv-skärmar vid övergångsställen visas ansiktet på den som, om än bara för ett kort ögonblick, råkar gå mot röd gubbe.

– Och inte bara ansiktet. På bara någon sekund dyker även namnet och personens id-nummer upp på skärmen. Det är ett typexempel på offentligt skamgörande i syfte att påverka människor att bete sig på ett visst sätt, hela tiden, säger han.

”Det är väldigt lockande för alla våra politiker och regeringar att använda vissa av dessa tekniker. Inte minst i tider av kris”, säger Kai Strittmatter. Foto: Elin Åberg

De två huvudargumenten som alltid används för nya övervakningssystem är, berättar Strittmatter, dels ökad säkerhet, dels bekvämligheten – att man försöker intala människor hur mycket lättare livet blir, exempelvis genom allomfattande appar som Wechat som täcker in betalningssystem och kommunikationsvägar. Det här gäller inte bara Kina, säger han, utan även i andra länder.

– Det är väldigt lockande för alla våra politiker och regeringar att använda vissa av dessa tekniker. Inte minst i tider av kris. Pandemin var som en gåva för alla dem som ville hitta argument för att öka övervakningen, något som vi tydligt sett i Kina. Som när man på bara några dagar började kombinera ansiktsigenkänning med teknik som kan mäta kroppstemperatur, säger Kai Strittmatter.

Han ser i nuläget inga tecken på att övervakningen i Kina kommer att minska. Snarare tvärtom.

– Techbolag kommer att komma springande, peka på Kina och säga att ”vi i västländerna måste hänga med!” Vi kan inte gå i den fällan. När Kina återuppfinner diktaturen, och exporterar sina system globalt, då måste vi i demokratiska stater hålla fast vid våra värderingar. Vi måste ha en mycket större diskussion om hur vi ska återuppfinna demokratin i en digital era.

Marie Eneman är forskare vid Institutionen för tillämpad it vid Göteborgs universitet. Hon har de senaste åren varit projektledare för ett forskningsprojekt som studerat polisens användning av kroppsburna kameror – och sedan i våras även för ett nytt projekt där man tar ett bredare grepp kring nya typer av digitala övervakningsteknologier som nu introduceras inom polismyndigheten.

Marie Eneman. Foto: Pressbild

Det sistnämnda projektet handlar exempelvis om biometriska teknologier såsom ansiktsigenkänning och digitala fingeravtryck. Aktuellt, inte minst med tanke på det nya pilotprojekt som den svenska polisen drar i gång på Skavsta flygplats, där ansiktsigenkänning ska testas.

– Nästa steg är ett större nationellt införande av biometriska teknologier vid samtliga svenska flygplatser som, enligt EU:s förordning gällande entry/exit-system ska vara i drift i maj 2022, berättar Marie Eneman.

Men samtidigt kom EU-kommissionen nyligen med ett förslag på lagar där ett förslag går ut på att i princip förbjuda ansiktsigenkänning på offentlig plats, förutom vid exempelvis sökande efter försvunna barn eller utredning av terrorbrott.

– Det är så pass kraftfull teknologi som kan få väldigt långtgående konsekvenser för individer. Tydliga regelverk måste finnas på plats som säkerställer individers integritet. Det finns alltid en risk för ändamålsglidning, säger hon.

Många av de poliser hon intervjuat uttrycker väldigt stora förväntningar på ny teknologi, säger hon.

– Det ska också sägas att många poliser reflekterar kring oron över vad det kan komma att innebära för människors integritet, och att det är en viktig aspekt. Sedan finns också ett fåtal som inte tror att det är rätt väg framåt, men de är verkligen en minoritet.

Hur långt kommer polisen gå om de själva får bestämma vad de vill övervaka?

– Polisen ser på dessa frågor utifrån sitt uppdrag vilket är ganska naturligt och då ser de en stor potential med nya kraftfulla teknologier baserat på AI. Detta balanseras upp av att Sverige är ett demokratiskt land som värnar viktiga demokratiska rättigheter.

Även om det är svårt att skala ner övervakningen när den väl trappats upp så är det inte omöjligt. Det menar Fredrik Bergman på Centrum för rättvisa. Men i fallet med FRA-lagen tog det mer än tio år.

– I det här fallet är det inget bekymmer eftersom Europadomstolens dom anger grundläggande principer snarare än krav på viss teknik: intrång i privatlivet kan vara att bli fysiskt frihetsberövad lika gärna som att bli spanad på med hjälp av teknik. Mänskliga rättigheter är på det sättet teknikneutrala.

