Thåström avslutar årets Way out west

Den svenska rockartisten Joakim Thåström släppte sitt tionde album ”Dom som skiner” i höstas och har under våren haft konserter på bland annat Malmö arena och Avicii arena i Stockholm.

Nu är det klart att han blir musikfestivalen Way out wests avslutningsakt.

Thåströms karriär fick fart på 1970-talet när han var sångare och gitarrist i punkbandet Ebba Grön. Under åren har han spelat i musikgrupper som Imperiet och Peace, men också haft en lång solokarriär.

Bland övriga artister som är klara för årets Way out west finns Tame Impala, Nick Cave, Yung Lean och Little Simz.

Festivalen äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 11–13 augusti.

Läs mer:

Nick Cave och Thåström blir seriehjältar i internationell tv-serie

Recension: Thåström kränger och bubblar av liv