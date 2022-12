Thåström: ”Jag hade skämts inför mig själv och inför Gud”

I augusti flyttade Thåström in i sin nya studio, fem trappor ovan det oavbrutna stadsbruset i ett av Berlins mest trafikerade kvarter: Ett stort arbetsrum rågat med syntar, akustiska och elektriska Gretsch-gitarrer från nu och förr, jämte effektboxar och bildskärmar där hans nya sånger växer fram.

Bor gör han söder om stadsdelen Mitte i Berlins gamla arbetarklasskvarter, när han inte bor i Sverige.

– Det känns som om det pågår saker konstant här. Berlin har ju väldigt länge varit en tillflyktsort för folk. Allting finns, både det positiva och det negativa, sammanfattar han sin ena hemstad när vi ses i slutet av november.

Han har en nyinköpt knälång läderrock på sig när han kommer gående utanför studion. Den ständiga kepsen är på. Klassiska svarta creepers på fötterna; dojorna som The Clash gjorde odödliga.

Första gången jag mötte Joakim Thåström var jag arton, han fyra år äldre. Det var i december 1979 på fritidsgården i Rågsved efter en spelning. Syrefattigt, smockfullt. Ebba Grön, Garbochock och Hjärnstorm spelade. En helt omtumlande kväll. Ebba Grön med Thåström i spetsen var på väg mot de stora scenerna, de var redan kända för unga människor över hela Sverige. En månad tidigare hade de släppt sitt debutalbum ”We’re only in it for the drugs”.

Thåström hade vuxit upp i Högdalen någon kilometer därifrån, haft stora framgångar som fotbolls- och hockeyspelare i de tidiga tonåren, men började spela i band i stället. Ebba Grön debuterade den 10 mars 1978. Det var en tid och en musik som kom att sätta avgörande avtryck hos oss som var där. Jag har följt honom genom alla år. Som lyssnare, som publik, senare som journalist.

I dag är han en kulturikon med en trogen publik över Skandinavien. Det är svårt att tro att han har fyllt sextiofem år. Vi slår oss ned i hans studio. Privat är han lågmäld; en helt annan person än den högenergiska och rastlösa artisten han är på scenen.

Kärleken till Berlin har han känt i snart halva sitt liv, åkt fram och tillbaka. Joakim Thåström gillar stora städer. Men sin nya stadsdel i södra Berlin har han inte varit i förrän på senare år.

– Fast min tyska går ganska dåligt så känner jag mig ändå hemma här. Jag har aldrig känt så, förutom i Stockholm då.

– Det ligger lite avsides och har ett otroligt folkliv på gatorna. Jag älskar det.

DN:s kritiker Johanna Paulsson beskrev Thåströms senaste album ”Dom som skiner”, som kom i vintras, som en kreativ nytändning. En vilja att utmana formen för det slags livsbetraktelser och dagboksanteckningar som blivit ”punkikonens främsta signum”.

Tilltalet är förändrat. Med sitt nya band har Joakim Thåström klätt sin elektroniska storstadsblues i en ljusare ton. Ett annat, djupt egensinnigt, uttryck.

Och publiken står kvar framför hans konsertscener. När han gör små klubbspelningar, när han knockar publiken på Avicii Arena i Stockholm, när han spelar för tiotusentals personer på Way out west.

Efter vårens arton spelningar avslutar Thåström nu sin höstturné. Tre intima konserter i Helsingborg, Oslo och Göteborg är avklarade. Härnäst väntar sex utsålda konserter på Orionteatern i Stockholm, platsen för Imperiets klassiska spelningar 1985, där en manisk Thåström framträdde i nätbrynja och skärmmössa från Frälsningsarmén. Denna gång försvann biljetterna på mindre än tio minuter.

Han drar i dag en större publik än någonsin, i alla åldrar. Kritikerna har oavbrutet hyllat honom: Han har haft ett ”triumfatoriskt konsertår” skrev Aftonbladet, ”en turnépremiär som vill mer än att bjuda på det gamla vanliga, som kränger, som faktiskt bubblar av liv” skrev DN, tidningen Gaffa menade att han är ”på toppen av sin förmåga”.

Så har det verkligen inte alltid varit genom åren. Thåström skrattar till när vi talar om saken.

– Nej, tyvärr inte! Vet du vad – jag kan inte svara på varför det är så här nu. Jag ser det, men det är ju ingen större idé att försöka förstå varför. Jag gör bara min grej och är jätteglad för att det kommer folk och kollar, säger han och funderar lite.

– Det funkar helt enkelt bara jättebra musikaliskt, det är väldigt inspirerande.

På setlistan under turnén har han varvat nya låtar med material från sin tidiga solokarriär som ”Flicka med guld”, Imperiet-låtar som ”Kriget med mig själv”, en låt med sidoprojektet Sällskapet. Thåström berättar att han inför varje turné går igenom sin backkatalog.

– Jag tycker om att spela gamla låtar. Ibland kan jag upptäcka någon: ”Den här hade jag glömt bort helt!” Eller så kommer någon annan med ett förslag och jag säger först: ”Nej, fyfan, den här gamla låten”. Men så tittar jag på den och känner att det kanske skulle funka ändå.

Men de allra tidigaste Ebba Grön-låtarna lämnar han därhän, ”utom möjligen ’Die Mauer’”, säger han.

– Ebbalåtarna – det går inte. De är sjungna av en människa i tjugoårsåldern, och det är ett för stort glapp att ta sig tillbaka till ”Ung och kåt” om jag ska vara helt ärlig, haha. Eller ”We’re only in it for the drugs”. Det funkar inte längre.

Håller du med om att din senaste skiva ”Dom som skiner” har en ny sorts upprymdhet?

– Mm, det är ett medvetet försök att hitta ljuset faktiskt – och kanske också att välja låtar live som har mer av hopp och inneboende ljus. Det är hårfina skillnader, men så är det. Och det är ju verkligen kul om folk känner det. Att det tränger igenom.

För den som följt Thåström länge är det något oväntat att se honom så ljus till sinnet. Är man van vid hans mer svartsynta aura är det ett distinkt skifte. Det är tydligt att han befinner sig på en bra plats kreativt – omgiven av en stadsmiljö och ett band som han är lycklig med.

Musikern och ljudteknikern Niklas Hellberg, känd från Thåströms våldsamma industrirockband Peace, Love & Pitbulls i mitten av 1990-talet, är den enda medlemmen som är kvar från hans förra band. Den nya turnerande orkestern har tillfört musiken oväntade klanger, från bland annat cittra, stråksektioner och skräniga plasma coil-fuzzboxar.

– Man måste hitta nya infallsvinklar till sin musik hela tiden för att hålla den intressant för sig själv. Det har varit fantastiskt att spela med alla mina tidigare konstellationer, från Ebba Grön och framåt till mitt förra band. Men någonstans tar det slut helt enkelt och energin och kemin finns inte kvar längre.

I den tidigare bandkonstellationen spelade ni ihop i runt tio år, längre än något band som du har spelat med.

– Jo, och då är det ju ganska naturligt att man tröttnar på varandra och inte längre får de där kickarna eller nyfikenheten.

– Det där är en lyx som man har när man är soloartist: ”Nu måste jag göra något annat och nytt och så ses vi någon annan gång.” Ibland måste man bara gå vidare.

På ”Dom som skiner” sjunger Joakim Thåström både om nuet och berättelser som går långt tillbaka i tiden. Inte minst i albumets allra sista låt ”Mamma”. En återblick till hans då tjugoåriga mammas resa från Halmstad mot sitt första möte med Kungsgatans vimmel i Stockholm. Han sjunger om allt det stora, vackra och nya som väntade henne där:

När du kände dig som flyktig gas längst uppe i Kungstornets topp/vakna tidigt, somna sent/allting här går minst dubbelt så fort/och jag skulle velat sett dig då/jag skulle velat sett det du såg (…) hört vad du sa.

– Hon bodde i Stockholm ett tag och gick på konstskola i ett halvår. Senare flyttade båda mina föräldrar dit. Det här berättade hon för mig bara ett år innan hon gick bort. Jag hade ingen aning om att hon varit i Stockholm så tidigt.

– Hon beskrev hur hon dansade i Kungstornen ovanför Kungsgatan. Det fanns ett kafé där som hon gillade. Hon bodde i city innan de förstörde de delarna av Stockholm.

Det är en unik låt för att vara Thåström, där han talar varmt, oförställt och ur hjärtat om sitt minne av mamman. Privatlivet är något han annars aldrig delar med sig av. Han har i alla år noggrant stängt dörren för dem som försökt fråga.

”Dom som skiner” rymmer samtidigt andra, väsensskilda, berättelser. Fragment där både tid och platser rör sig fritt i Joakim Thåströms verser. Som i låten ”Södra korset”. Här ikläder han sig rollerna som både den mystiska professor Woland (inlånad från Bulgakovs roman ”Mästaren och Margarita”) och den tyska författaren Hans Fallada i en abstrakt scen. Han tycks sväva över sina gamla hemkvarter vid Rangstaplan i Högdalen:

Jag ska ingenstans/säg en tid och plats/jag ska överallt/långsamt varm elektricitet, långsamt varm elektricitet.

Genom åren har han återkommande betraktat sin omvärld genom en egen lins och på avstånd.

Som de svåra minnena av fadern i låten ”Främling överallt”. Den storartade ”Bluesen i Malmö” där godstågen skramlar förbi hans lägenhetsfönster på nätterna i Kirseberg. Eller nu senast i ”Papperstunna väggar” med Titiyo som gästsångare. En ögonblicksbild från Berlin där han tecknar sina grannar. Det låter som om grannparet har ”tvåmansfest” eller spelar bebopmusik – eller håller på att slå ihjäl varandra framför en tv som aldrig slocknar.

– Det var den sista låten jag skrev till skivan. Det gick extremt fort för att vara jag. Den var nog väldigt icke-genomtänkt – jag tror bara att jag läste om några ”papperstunna väggar” i någon bok, eller kanske i en Charles Bukowski-dikt.

Du verkar ofta lyssna utåt och söka efter bilder som kan bli text.

– Det har jag inte tänkt på. Men det var ju jätteofta som jag stod i min lägenhet i Malmö och stirrade ut på tågen utanför fönstret när alla i huset hade somnat. Jag hade inte så mycket att göra mer än att skriva en låt om det.

I just ”Bluesen i Malmö” på förra skivan ”Centralmassivet”, från 2017, är det december, två på natten, men inget månljus över hans lägenhetslänga. Syrenerna fryser, grannen har rökhosta, containertågen heter Maersk Hamburg Süd och rullar förbi, tågvagnarna skramlar. De ”låter som en trasig cello i 120 decibel”, sjunger Thåström och vänder blicken tillbaka till stadens förflutna, till slutet på 1970-talet.

Till Gettot – huset på Södra Förstadsgatan där bandet Garbochock exploderade om nätterna. Till kinakrogen på Torpgatan som aldrig stängde. Till Klubb Fredman där Ebba Grön och Kabinett Död spelade. Och så Köpenhamn.

Fram och tillbaks över bron. Fram och tillbaks.

– Jag bodde ju delvis i Malmö i många år och ville skriva något om vad jag såg, genom mitt fönster och om tankar och minnen som flimrade förbi. Jag gillar verkligen den låten.

Vad är din relation till Stockholm numera?

– Det är väl ganska vanligt att man har någon slags hatkärlek till sin hemstad. Jag älskar Stockholm och är stockholmare och jag kommer alltid vara det.

– Fast samtidigt kan jag bli jättetrött på att vara där för länge.

Han fortsätter att dela sitt liv mellan Stockholm och den tyska huvudstaden. Rastlösheten som alltid tycks ha drivit honom må ha tagit en annan form i dag men han vill fortfarande framåt, upptäcka nya saker. Kanske är det därför han fortsatt skriva sånger i snart femtio år.

Vad driver dig vidare?

– Att jag inte är klar. Att jag kan göra något som är intressantare än det jag har gjort tidigare, att jag har något nytt att komma med. Det enda man kan jämföra sig med är ju en själv.

Tystnad.

– Sedan är det ju så fantastiskt givande att skriva låtar. Det finns inget annat som jag skulle vilja göra. Att sätta sig på den lokala krogen och kolla på fotboll vore kanske kul i … fyrtioåtta timmar, max.

Skriver du på något nytt?

– Jag har alltid ett nytt album på gång. Jag har hållit på med en ny skiva i ett år nu, sporadiskt, men ändå. Det finns ganska många låtembryon som väntar på att förlösas.

Jag har länge tyckt att du borde göra musik ihop med en ohämmad stråkorkester.

– Jag har inte nappat på det än (skratt). Jag har väl det framför mig.

Du kom fram under åren när 70-talets politiska engagemang också påverkade punken och rockmusiken. I dag är politiska låttexter långt mer sällsynta. Varför då?

– Är det verkligen så? Eller är det så att den politiska musiken drunknar så fullständigt i det massiva utbudet i dag? Man skriver ju inte heller plakattexter på det sättet som proggen och de tidiga punkarna gjorde.

– Jag vet inget om den tyska politiska musiken, men det finns tydligare alternativa miljörörelser och demonstrationer i Berlin, fler än i Stockholm. Det är en gammal tradition.

– Och Greta Thunberg är jättestor här, tillägger han och tittar ut över det grådaskiga diset över taken utanför hans studio.

En annan förändring är konsumtionen. Den var blygsam i jämförelse med dagens deluxresor och Tesla-bilar. Du har väldiga framgångar, men verkar helt ointresserad av överflöd och prål.

– Lyx har aldrig intresserat mig. Men jag har jättemycket böcker, cd-skivor, syntar och gitarrer – och har gått upp från viner på 70 spänn till 100 nu, ibland 120.

Han frågar sig högt vad det är man egentligen behöver.

– Jag tycker om att resa, gå på sunkiga syltor och billiga hak – det är lyx för mig. Jag är aldrig på fina restauranger, jag är inte så intresserad av mat, men ibland måste man ju äta tyvärr.

Den där tvära hållningen utmärkte den tidiga punkrocken. Ägodelarna var allt annat än nya och dyra, misstron mot etablissemanget gränslöst. Det stod ”obstinat i kvadrat” på ditt gitarrfodral, som ett stridsrop.

– Det där kom väl just från punken. Men för mig har det varit ganska naturligt – att göra det motsatta hade varit onaturligt. Jag hade skämts inför mig själv och inför Gud. Man måste följa sin intuition och inte tacka ja till alla konstiga erbjudanden som dyker upp, jag säger nej till minst 95 procent.

Han har samma tvära hållning till att medverka i populära tv-underhållningsprogram av typen ”Så mycket bättre”.

– Jag hade inte vunnit någonting på att vara med i ett sådant program. Vissa människor kan göra det, men inte jag. Jag är inte bra i sociala sammanhang över huvudtaget.

– Och jag har aldrig haft någon längtan efter att bryta de gränser som jag satt upp för mig själv. Jag tror att man måste vara jävligt vaksam på sådant.

Förr brukade du nämna musikerna Stry Terrarie och Mikael Wiehe och poeten Bruno K Öijer som dina viktigaste inspirationskällor. Vad har tillkommit sedan dess?

– Alldeles för lite tror jag. Jag kan gå in i vissa musikgrejer i tre månader och tycka det är fantastiskt och sedan glömmer jag nästan bort det. Just nu har jag mest lyssnat på äldre saker, som Nina Simone och Leonard Cohen. Och när jag är inne i en låtskrivarfas så måste jag lyssna på musiken i mitt eget huvud.

Ett försök med jazz har han ändå gjort.

– Jag kom väl inte så långt med det. Jag blir stressad av snabb bepop-jazz och extremt stressad av opera. Men jag försöker ta mig över den barriären.

Du är å andra sidan fortsatt hängiven din bokhylla.

– Jo, jag köper för många böcker. Jag har alltid läst mycket, redan innan punken. Vi har det i släkten. Hela min familj läste mycket och det går tillbaka till mina mor- och farföräldrar, jag har böcker kvar från dem.

Senast läste han ”Februari 1933. Litteraturens vinter” av kritikern och författaren Uwe Wittstock – om hur Tyskland på några korta veckor transformerades till en diktatur. Innan dess plöjde han ”Sundets röda nejlikor” av Conny Palmqvist. En berättelse om hur svensk polis i Helsingborg tillsammans med Helsingörs syklubb – ett täcknamn – under andra världskriget räddade över tusen flyktingar från nazisterna.

– Den handlar om smugglingen över Öresund under kriget. Det är en jättefin bok som fick mig att storgråta.

Vi är färdiga med intervjun. Vi går vi ut i stadsbruset mot ett matställe. Det har hunnit mörkna. Berlin är redan julpyntat och i träden dinglar plastäpplen och girlanger, det säljs glühwein. Julklappshysterin har börjat, bilarna tutar frustrerat på varandra.

Vad är det bästa med att åldras?

– Puuh, gud vilken jobbig fråga … Jag är nog lugnare i dag och jag känner mig ganska glad för det, svarar han till slut.

– Och jag är ofta ensam och behöver inte längre springa runt och vara över allt hela tiden, som förr. Den där grejen att man hela tiden inte ville missa något. Allt det har runnit av mig och det känns ganska skönt.

Ny tystnad.

– Jag tycker om att vara själv.

Efter de sex återstående konserterna på Orionteatern i Stockholm ska han inte göra något alls på ett tag, vad det gäller att spela live iallafall.

– Jag känner att jag har fyllt Skandinaviens behov av mig.

Paus alltså?

– Tja, vad är en paus – vad är det man ska göra? Ligga på en sandstrand? Det har jag inte gjort sedan jag var 13.

– Men jag tycker om stora städer och floder. Jag hade gärna åkt till Pyrenéerna och kollat på fåglar nu.

