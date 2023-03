Thåström spelar på Rosendal garden party i sommar

Thåström gjorde förra året flera utsålda och hyllade spelningar, bland annat på Orionteatern i Stockholm. Nu står det klart att artisten gör en spelning i staden även i år, men då på Rosendal garden party i sommar. Festivalen skriver i ett pressmeddelande att det blir Thåströms enda konsert under 2023.

Rosendal garden party äger rum på Djurgården under fyra dagar i juni. Utöver Thåström kommer bland andra Fever Ray, Aphex Twin, Amason och The War On Drugs spela.

Läs mer:

Thåström: ”Jag hade skämts inför mig själv och inför Gud”