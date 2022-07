The Arks comeback visar att de har mer att ge

Konsert The Ark Scen: Skansen, Stockholm Visa mer

Vid millennieskiftet förde The Ark in färg och fest i en dessförinnan klart depressiv svensk popscen. Om man aldrig hade mött dem tidigare var det säkert svårt att tro att något så livsbejakande kunde ha vuxit ur den steniga jorden i Småland. En plats där människor historiskt främst befunnit sig för att härda ut.

Jag är också därifrån. Att se prästsonen Ola Salo åma sig runt mikrofonsladden i lador och på festivaler var en betydelsefull del av mina tonår. Jag tycker alltså att jag känner The Ark. När de 2011 sa att de skulle lägga ner var jag säker på att de inte skulle kunna motstå frestelsen att få resa sig som fågel Fenix.

Elva år senare vilar den religiösa tematiken tungt över Solliden när sex vitklädda herrar möter publiken. Salo, vars scenpersona alltid varit en blandning av Fridsfurste och Freddy Mercury, är helt i sitt rätta element när han gör entré till tonerna av ”Absolutely no decorum”. The Arks fixstjärna har längtat efter att få spela upp återuppståndelsen.

Ändå gör han sitt bästa för att inte stjäla showen från övriga bandmedlemmar. Samtliga har åtminstone varsitt solo, varav en del känns som pausunderhållning. Tiden som passerat har skänkt dem som grupp en viss dragning åt det väl rockhistoriskt korrekta. Det finlemmade discosväng som finns i botten av de charmigaste delarna av katalogen drunknar till och från i stelbenta gitarrer.

Att inte ha intresserat sig för trender gör dem precis lika relevanta (eller irrelevanta) nu som då

Med det sagt så är den tyngdpunkt mot retro som The Ark alltid vilat på ändå smickrande i dag. Att inte ha intresserat sig för trender gör dem precis lika relevanta (eller irrelevanta) nu som då. Deras benhårda fasthållande vid principen om att gå sin egen väg räddar comebacken från det museala.

Låtar som ”It takes a fool to remain sane”, ”Tell me this night is over” och ”Calleth you, cometh I” upplevs tvärtom lika angelägna på Skansen 2022 som för två decennier sedan. Det är ett kvitto inte bara på hur välskrivet materialet är, utan också på att bandet på scenen har mer att ge. Ingen bör bli förvånad om sommarens turné följs av ett nytt album.

Läs fler konsertrecensioner och fler texter av Sara Martinsson