The Avalanches nya skiva är ett styrkebesked

The Avalanches "We will always love you" (Modular/Universal)

The Avalanches förra skiva, ”Wildflower” från 2016, handlade om att visa världen att gruppen klarade av att göra en till skiva, efter debutalbumet ”Since I left you”. Det släpptes år 2000 och blev omedelbart en klassiker, men efter denna succé befann sig de hårt festande australierna på drift i många år.

”Wildflower” var visserligen ett betydligt svagare verk än debuten – av gruppens ursprungliga sex medlemmar återstod bara tre, deras beundrade samplingskollage hade ersatts av mer traditionellt låtskrivande, och albumets utstuderade naivitet skapade en inte helt genuin atmosfär – men det var viktigt att skivan gjordes, att den blev klar och att den släpptes. Det var som en skuld som behövde betalas. Efteråt var ”sorgligt band som inte klarar av att följa upp sitt briljanta debutalbum”-förbannelsen bruten, The Avalanches kunde gå vidare och fokusera på framtiden i stället för det förflutna.

”We will always love you” är ett styrkebesked från gruppen, som numera är en duo. Om de två föregående skivorna skildrade skinande soliga sommardagar är stämningen här mer nattlig och bitterljuv, samtidigt som energiska och livsbejakande beats är en viktig del av ljudbilden. Precis som på ”Wildflower” myllrar det av kända gäster, men denna gång har man valt vokalister som bättre matchar bandets estetik. Vilket inte bara innebär färre rappare och fler sångare, utan även att artisterna här är av det mer visionära slaget: Blood Orange, Vashti Bunyan, Jamie xx, Cornelius.

Genom att korsa triphop och disco med trösterika durackord och en ständigt vridande melodiström har The Avalanches inte bara gjort en ovanligt varm electronicaskiva, mysigt svängig. De har skapat ett elegant modernt popalbum.

Bästa spår: ”We will always love you”, ”Music is the light”

