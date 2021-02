The Avalanches: Världen kommer aldrig någonsin att bli densamma igen

Halvvägs in i arbetet med sin skiva ”We will always love you” ramlade The Avalanches över historien om vetenskapsmannen Carl Sagan och hans fru Ann Druyan. På 1970-talet samlade det nyförälskade paret in ljud och musik på en ”gyllene skiva” som NASA skickade ut i rymden för att förklara livet på jorden. Bland annat finns en lång inspelning av Ann Druyans hjärnvågsmönster när hon tänker intensivt på hur det är att vara kär.

”Mina känslor som en 27-årig kvinna, galet förälskad, finns på den där skivan”, har Druyan senare förklarat om projektet: ”Det är för evigt. Det kommer att vara sant 100 miljoner år från nu.”

När The Avalanches hörde historien blev de hänförda och tog kontakt med Ann Druyan som gick med på att låna ut det självporträtt som nu pryder albumomslaget.

– Det var bara en så otroligt vacker och romantisk historia som liksom summerade allt det vi försökt åstadkomma. Det var glasyren på kakan, säger Robbie Chater, ena halvan i The Avalanches, när DN når honom via videolänk i hans bostad i Melbourne i Australien.

– Albumet började som en väldigt personlig och introspektiv resa, men allt eftersom arbetet fortlöpte hittade vi olika historier som alla passade in på olika vackra sätt.

Resultatet blev en konceptskiva om kärlek och längtan i rymdmiljö.

– Vi hade redan börjat utforska stora teman om vår egen dödlighet och vad som händer efter döden. Vi hade också börjat reflektera över vår egen resa som samplingsorienterade musiker. Ofta samplar vi ju musik från gamla tider, som från 1930- eller 1940-talet. Även om sångaren är död sedan länge lever hen kvar genom vår musik, det är nästan som att vi framkallar andar, säger Chater och fortsätter:

– I slutändan handlar hela albumet om mänsklig kontakt och vibrationer. Och hur sammankopplade vi är som människor även om vi ofta inte erkänner det och hellre vill peka ut olikheter. Men på en djupare, mer andlig nivå är vi en och samma i ett universum, allt hör ihop.

Samma förenande tanke märks i den långa gästlistan som följer till albumet. Namnkunniga artister som Blood orange, MGMT, Leon Bridges, Tricky, Jamie XX och Neneh Cherry har alla bidragit på albumet – såväl som den mytomspunna och skygga folkrockartisten Vashti Bunyan på låten ”Reflecting light”.

– Vi har varit i kontakt under många år för att försöka få till ett samarbete, men i slutändan blev det så att vi samplade hennes röst. Jag är ändå väldigt nöjd, det är nog min favoritlåt på hela albumet. Jag älskar verkligen hennes musik.

Hur har ni valt ut alla samarbeten? Är det era favoritartister?

– Vissa av dem är absolut det. När vi gör musik brukar låten i sig självt leda fram till vilken sångröst som är den rätta. I bland tar det tid, vi kan sitta i månader och fundera på vilken röst som passar bäst för just den låten. Och så plötsligt en dag så kommer vi på: ”kanske Perry Farrell från Jane's Addicition kan funka?!”

Robbie Chater och Tony Di Blasi, duon som numera utgör The Avalanches, brukar ha samma åsikt om saker. Efter nära 27 års musikskapande ihop har de arbetat upp en rutin.

– Det är förstås alltid diskussioner och om någon känner extra passionerat för något så får den argumentera för sin ståndpunkt, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste för oss båda har varit tiden. Det får bara inte ta 16 år igen. Vi har en deadline och vi måste hålla oss till den.

De 16 år som Chater syftar på är tiden det tog mellan gruppens hyllade debutalbum ”Since I left you”, som kom 2000, och deras uppföljare ”Wildflower”, 2016. Tystnaden däremellan ledde till en närmast mytisk status för gruppen.

– Den första albumprocessen var enkel och väldigt lustfylld, sprungen helt ur nyfikenhet och upptäckarglädje. Jag gick upp varje morgon, plockade en ny skiva och började göra musik. Av de 19 låtar vi gjorde platsade 18 av dem på skivan, säger Chater och fortsätter:

– Skivan ledde till en oväntad framgång som ingen av oss hade räknat med. När vi satte igång arbetet med vår andra skiva började vi överanalysera och intellektualisera allt. Vi hade gigantiska samplingsbibliotek och skivor överallt… Jag tror helt enkelt att vi gick vilse. Vi förlorade det rena flödet av kreativitet.

Hur kändes det att avsluta den processen efter 16 år?

– Det var så otroligt skönt. Efteråt sålde jag hela min skivsamling och all utrustning och arbetar numera bara med en dator, en skivspelare och några få skivor. I slutändan var hela processen otroligt lärorik för oss, både som individer och som band, säger Chater.

Att arbeta mindre med samplingar och datorer, och mer med andra artister, på ”We will always love you” tycker Chater har varit förlösande.

– Nu har allt känts lustfyllt igen. Vi har ju alltid tidigare bara arbetat med varandra, jag och Tony. Att släppa in andra människor i studion och se hur de gör, att sno idéer från varandra, har varit otroligt givande. Jag är fortfarande väldigt imponerad över hur generösa alla varit med sin tid.

Er samplingsbaserade musik innehåller mycket tillbakablick och nostalgi. Vad tänker du om den utveckling, som vi sett inte minst under pandemin, att vi går tillbaka till musik som vi är trygga och välbekanta med? Håller nostalgin på att ta över?

– Jag vill nog påstå att även om det finns tydliga ekon av gamla minnen i vår musik, så försöker vi alltid att göra något nytt. Men jag håller med dig om utvecklingen och jag förstår till viss del varför det sker. Det är trösterikt och tryggt att hålla fast vid det gamla. Vi befinner oss mitt uppe i en skakig tid i planetens historia och jag tror inte att världen någonsin kommer att bli densamma igen. Det är ett faktum som jag just nu håller på att acceptera. Och jag vägrar sitta och vänta på att det gamla normala ska komma tillbaka.

The Avalanches Den elektroniska musikgruppen The Avalanches grundades i Melbourne i Australien 1997. Gruppen har under olika perioder bestått av olika medlemmar, men alltid av Robbie Chater och Tony Di Blasi som också utgör gruppen i dag. The Avalanches slog igenom internationellt runt millennieskiftet med det hyllade, prisbelönade albumet ”Since I left you”. Andra albumet ”Wildflower” släpptes sexton år senare, 2016, och fick generellt positiva recensioner i internationell press. Tredje albumet ”We will always love you” släpptes i december. Albumet gästas av bland andra Blood orange, Sampa the great, Jamie XX, Neneh Cherry, Kurt Vile och Johnny Marr från The Smiths. Gruppen skulle egentligen ha genomfört en längre världsturné i fjol, bland annat med ett planerat stopp i Sverige på festivalen Way out west, som blev inställd på grund av pandemin. Huruvida de kommer att turnera 2021 är än så länge inte bestämt. Visa mer

