”The banshees of Inisherin” är yxskarp och fantastisk

Drama ”The banshees of Inisherin” Manus & regi: Martin McDonagh I rollerna: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, m. fl. Längd: 1 tim, 54 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Att förlora någons kärlek är svårt, men det finns åtminstone en förförståelse för att sådant händer. Man är inte ensam. Det har skrivits tusentals sånger om saken. Vänskap, däremot, ska vara enkel. Särskilt mellan män. Särskilt på landet, för hundra år sedan.

Så när den fattiga bonden Pádraic (Colin Farrell) från den ena dagen till den andra blir dumpad av sin närmsta vän, den karismatiska fiolspelande Colm (Brendan Gleeson), som han druckit öl med på puben varje dag klockan två i vad som verkar ha varit decennier, öppnas ett gap av overklighet omkring honom. I det gapet får han för första gången syn på sig själv i andras ögon. Han förstår att alla i hans omgivning, även de som älskar honom, tycker att han är snäll men ... tråkig.

Det är inte alltid bra att se sig själv utifrån. Särskilt inte så sent i livet. Det kan sluta illa.

Martin McDonagh, regissören bakom filmer som ”In Bruges”, ”Seven psycopaths” och ”Three billboards outside Ebbing, Missouri”,– är mästare på att skapa sprickor av overklighet och dra in oss i dem. I den niofaldigt Oscarsnominerade ”The banshees of Inisherin” – som utspelar sig på en ö utanför Irlands kust – överträffar han sig själv. Det är den sorgligaste, roligaste, mest välskrivna och välspelade film jag sett på länge.

En stor del av njutningen, som man inte vill beröva någon genom att berätta för mycket, är att få upptäcka hur saker hänger ihop tillsammans med Pádraic, som inte är alltför intelligent. Låta sig drabbas av berättelsens obeveklighet, vändning för oväntad vändning, bild för hisnande bild, replik för yxskarp replik.

McDonagh lyckas omvandla genren ”griniga gamla gubbar” till något som påminner om Beckett och rör sig framåt lika obönhörligt som den poetiska Eddan. Och det utan att sjabbla bort humorn. Han lägger sig retsamt nära förväntat ”irländsk” mystik, med dimmiga hav, folkloristiska sångkörer och uråldriga kvinnor i svart cape som varslar om döden (det mytologiska väsendet bansheens roll i keltisk mytologi), men romantiken uteblir tack vare hans exakta utsnitt, finslipade repliker och svarta humor.

Kanske framför allt tack vare skådespelarna. Colin Farrell, Irlands tvålfagra stjärna som med tilltagande ålder visat sig vara lysande på absurd komedi, får fram precis vad som rör sig i Pádraics (och den vanliga människans) lilla själ bara genom att variera vinklarna på sina fascinerande ögonbryn. Barry Keoghan blåser nytt, gripande liv i den slitna rollen som byfånen med ett hjärta av guld. Och ingen kan som Brendan Gleeson (man får gå tillbaka till Jean Gabin eller John Wayne) uttrycka så mycket pondus och djup bara genom att stå rakt upp och ner och säga vad han tänker.

Colin Farrell som sviken vän i ”The banshees of Inisherin”. Foto: Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo

Är filmen en allegori över en tid, 1920-talet, när moderniteten slog till på allvar och individen skulle slå sig fri från kollektivet, gärna genom konsten? Är den en idiot- och kärleksförklaring till den ”vanliga mannen” som inte har någon plats i den tiden? Som är snäll så länge andra är snälla men i kristider – som vår – visar ett annat ansikte?

Eller är det kanske bara en extremt förhöjd gestaltning av ett litet dilemma vi alla kan hamna i men som sällan diskuteras. Vad gör man med en tråkig vän? När tiden rinner i väg och livet är begränsat? Kan man lyssna på en tre timmar lång monolog om hans älsklingsåsnas avföring eller måste man klippa?

Jag förutspår många vänskapskriser i svallvågorna av ”The banshees of Inisherin”. Gå och se.

