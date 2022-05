The Black Keys balanserar stunsig hitkänsla med skräpiga ljud

Rock The Black Keys ”Dropout boogie” (Nonesuch/Warner) Visa mer

Vet man inte att de är en duo kan man inte ana det, så har det varit länge nu. Att The Black Keys en gång startade som The White Stripes blekare kusiner är förhistoria, om ens det.

I dag är de framför allt bandet som gör traditionell rockmusik på bluesgrund som om sådant fortfarande var centrum i popvärlden och de kämpade i den absoluta samtidstoppen. Kort, tajt, snärtigt. Med riff, refränger, körer och krokar som fäster.

Sällan låter något särskilt muskelstarkt, däremot finns här gott om både vassa och skräpiga ljud – som ändå fogas samman till en välbalanserad helhet. Aldrig överlastat, men det händer mycket hela tiden. Inte minst rytmiskt.

Att frontmannen Dan Auerbach har en parallellkarriär som succéproducent, längs hela skalan från Lana Del Rey till Dr John, har mer än bara lite med saken att göra. Han kan många sorter, och vet hur man får det att låta snyggt.

På ett par ställen hörs nu en glimt av fjolårets avstickare till enackordsbluesen i norra Mississippi. Fast låtar som ”For the love of money” och ”Didn't I love you” kan inte låta bli att ympa in refränger och stunsig hitkänsla, som om även detta är en sorts popmusik.

Och att Billy Gibbons från ZZ Top hälsar på utan att tillåtas ta över showen säger en hel del. Det här styrs med synnerligen säker hand.

Bästa spår: ”Wild child”, ”For the love of money”

Läs mer om musik och fler av veckans skivrecensioner

Läs också mer om The Black Keys