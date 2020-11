”The crown 4” perfekt mix av ögongodis och ödesdrama

Tv-serie ”The crown 4” Serieskapare: Peter Morgan I rollerna: Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson, Josh O’Connor, Helena Bonham Carter, Tobias Menzies m fl. Språk: engelska. Avsnitt 1-10. Premiär på Netflix 15/11. Visa mer

Det finns en scen i den senaste säsongen av ”The crown” som är briljant i all sin enkelhet. Lady Diana Spencer, prins Charles blivande gemål, ska välja förlovningsring. Men när hovet dukar fram alla gnistrande och ärevördiga alternativ far hennes blick nervöst över ringarna. All denna historia, alla denna tradition! Till sist faller hon för en oval Ceylonsafir på 12 karat och trär den på sitt finger.

Det är som att se Gollum bli till. Ringens kraft är oemotståndlig. Hon är ännu bara en tonåring vars barnsliga prinsessfantasier snart ska slå in. Men i denna stund undertecknar hon sitt tragiska ödeskontrakt: att malas till stoft mellan den kungliga konvenansen och den postmoderna kändiskulturens kvarnhjul.

”The crown” har i denna sin fjärde snabbkurs i brittisk samtidshistoria nått fram till 80-talet. Det handlar om den nyliberala revolutionen och ”the troubles” på Nordirland, om Falklandskriget och striderna om sanktionerna mot Sydafrika. Men framför allt handlar det alltså om Diana Spencer, snart krönt till ”Lady Di” av skvallerpressen och det brittiska kungahusets största huvudvärk sedan Edvard VIII:s abdikation.

Det ska sägas direkt att Emma Corrin i rollen som Diana i sig själv är en verklig juvel. Allt kan redan tyckas vara sagt om prinsessan som kramade aidssjuka med samma entusiasm som hon iscensatte pr-kupper. Men Corrin har ett perfekt gehör för den tonåriga vilsenheten i Diana och låter henne bli kött.

Hon är överklasstjejen som nog egentligen hörde hemma på ett dansgolv tillsammans med sina kompisar, men som i en märklig kombination av plikttrogenhet, förslagenhet, bekräftelsesjuka och möjligen, men bara möjligen, äkta kärlek kom att ägna sina formativa år att banka in i skallen hur och när och i vilken ordning man niger för kungahusets medlemmar.

Corrins Diana är på alla sätt ett förslösat kvinnoöde. Allt mer desperat försöker hon få syn på sig själv bland palatslivets alla återreflektioner – Charles sarkasmer, drottningens vänliga likgiltighet, allmänhetens kannibalistiska uppmärksamhet – men förirrar sig bara djupare in i sin tragedi.

Corrin är naturligtvis inte ensam om att blänka, det här är trots allt en av vår tids mest omsorgsfullt gestaltade tv-serier. Men om ”The crowns” förra säsong, som utspelade sig under 70-talet, stundvis påminde om samma eras stora följetong ”Dallas”, närmar den sig nu tonfallsmässigt ”Dynasty”, 80-talssåpan där rivaliserande alfahonor, snarare än mögliga cowboys, stod för själva drivet i berättelsen.

I triaden drottning Elizabeth, Diana och landets premiärminister Margaret Thatcher uppstår följaktligen ett rejält kraftfält, där de två senare kommer att sätta tonen för en hel epok, medan den förra tappert intar positionen som förnuftig konstant i foträta skor.

Egentligen är det intressant att Gillian Anderson ens fungerar i rollen som Thatcher. Hon spelar rollen med sådan tydlighet – för att inte säga övertydlighet – att hon oavbrutet befinner sig precis på gränsen till parodi. Varenda nick, vartenda ögonkast och kroppsrörelse är alldeles uppenbart inövade genom noggranna studier av medieklipp, och gör att rolltolkningen blir en dödsföraktande balansakt mellan imitation och gestaltning.

Men det sker samtidigt med en sådan fullkomlig och naturlig auktoritet att man sväljer det med hull och hår. Det ömsesidiga ogillandet och den allt mer minerade maktkampen mellan henne och Olivia Colmans drottning Elizabeth förvandlas därmed till något av en kylig konversationsthriller där undertexterna står som spön i backen.

Fjärde säsongens svaga punkt är fortfarande dess lite alltför uppenbara förtjusning i de objekt den porträtterar, en solidaritet som i sina sämsta stunder vetter åt det hjärtnupna. När Diana ännu en gång slår upp toalocket för att ge utlopp för sin ätstörning och psykiska stress eller när Thatcher – knappast en gråtmild sillmjölke – visar sig vara människa under en audiens hos drottningen genom att börja böla befinner man sig farligt nära Hallmark channel-estetiken.

Men det är bagateller. Som helhet lär ”The crowns” fjärde säsong – som låter ridån falla vid det symboltyngda året 1989 – bli hågkommen som säsongen då serien stod i absolut zenit, en perfekt legering mellan historielektion och karaktärsstudie, ögongodis och ödesdrama. Och då har inte lady Di ens släppt sin ökända samtalsbok med Andrew Morton än. Vad är det amerikanska programledare brukar säga? Stay tuned.

