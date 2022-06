The English bookshop öppnar i Göteborg

The English bookshop, som fokuserar på anglosaxisk litteratur och böcker på engelska, öppnade sin första butik i Uppsala 1995. 13 år senare utökade man verksamheten med en andra bokhandel i Stockholm. Och näst på tur står Göteborg, skriver Svensk Bokhandel.

”Vi drivs av ett genuint intresse för böcker och läsning, så det känns roligt och viktigt att öppna en ny bokhandel. Intresset för att läsa fysiska böcker på engelska är större än någonsin”, säger The English bookshops ägare Jan Smedh i ett pressmeddelande.

2018 tilldelades The Uppsala English bookshop priset Bookstore of the year i kategorin för internationella utmärkelser på bokmässan i London.

Butiken i Göteborg öppnar i höst.

