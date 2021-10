”The French Dispatch” kärleksbombar klassisk reporterkonst

Dramakomedi ”The French Dispatch” Regi: Wes Anderson Manus: Wes Anderson, Roman Coppola, Hugo Guinness, Jason Schwartzman. I rollerna: Timothée Chalamet, Bill Murray, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Tilda Swinton, Lyna Khoudri, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Elisabeth Moss, Frances McDormand, Owen Wilson m fl. Längd: 1 tim 48 min (från 11 år). Språk: engelska, franska. Biopremiär Visa mer

”Försök att få det att låta som om du skrev det med flit.” Det rådet ger chefredaktör Arthur Howitzer Jr till alla sina skribenter på The French Dispatch, en amerikansk veckotidning baserad i den generiska franska staden Ennui-sur-Blasé. Ett skrivråd som låter lite passivt-aggressivt men som förmodligen ska tolkas djupt kärleksfullt – i synnerhet som det genererar fyra mycket olika reportage som i sin tur utgör stommen i Wes Andersons tionde långfilm.

Efter Manhattan (”The Royal Tenenbaums”, 2001), Medelhavet (”Life aquatic”, 2004) Indien (”Darjeeling limited”, 2007), Centraleuropa (”Grand Budapest hotel”, 2014) och Japan (”Isle of dogs”, 2018) landar Andersons resande teatersällskap med bland andra Bill Murray, Tilda Swinton, Owen Wilson i hjärtat av Frankrike. Eller snarare ”Frankrike”, filtrerat genom ett idogt läsande av reportage och berättelser i regissörens favorittidskrift The New Yorker.

Välkommen till nostalgikern Wes Andersons mest älskvärt tillbakablickande film hittills. Hans besatthet i så skilda kulturfenomen som Stefan Zweigs gammeleuropeiskt romantiska essäistik och Akira Kurosawas filmer har tidigare genererat storverk. Här går filmexcentrikern till botten med de The New Yorker-skribenter som format honom sedan high school då han upptäckte världen via stilsäkert utåtblickande prosa som tog honom långt från hemstaten Texas.

Verklighetens tidningsmän- och kvinnor har fått stå förebild för den färgstarka redaktionen i ”The French Dispatch” men kvartettens avslutade historier är fiktiva, även om de är löst baserade på verkliga händelser.

Antologifilmer är frestande för många filmskapare. Det är lätt att förstå lockelsen i korta berättelser som färgas av varandra och automatiskt får en air av något större. Oftast är de dock ihopfogade av olika regissörstemperament, till exempel som några av mina favoriter ”Paris je t'aime” (2006) samt ”New York Stories” (1989, som även Wes Andersons sagt sig älska). Svagheten är förstås att det blir tydligt att vissa segment alltid är mindre intressanta än andra – vilket även är fallet med ”The French Dispatch”.

Wes Anderson försöker dock, och lyckas nästan, dölja ojämnheterna genom att ofta skifta visuella uttryck. Han pendlar mellan sina igenkännbara, färgstarka scenografier i långa tagningar med svartvit film och till och med animerad partier (en hommage till serie-meckat Angoulême där filmen är inspelad).

Owen Wilsons cyklande reporter Herbsaint Sazerac gör en rolig liten prolog där han avtäcker den romantiserade staden Ennui-sur-Blasés mörka hörn. Men den riktiga höjdaren kommer sedan, den Jean Renoir-doftande ”A concrete masterpiece” (”Boudu flyter förbi” med Michel Simon som suicidal luffare och den sociala komedin ”Spelets regler” som färgar av sig lite här och där). En underbart underhållande drift med konstvärlden där Benicio del Toro spelar en konstnärlig trippelmördare som målar av en het men barsk vakt (Léa Seydoux) och låter sig exploateras av skrupelfria konsthandlare som vill tjäna cash på den geniförklarade galningen.

Tilda Swinton spelar konstskribent i ”The French Dispatch”.

Nästan lika oemotståndlig är ”Revisions to a manifesto” som anknyter till studentrevolternas 1968. Frances McDormand spelar en medelålders singelreporter som motvilligt dras till den unga politiska hetsporren Zeffirelli (Timothée Chalamet). Den som vill roa sig kan pricka av den ena superestetiska Jean-Luc Godard-referensen efter den andra, särskilt kanske ”Kinesiskan” från 1967. En cover på den utlevande poplegendaren Christophes sextiotalshit ”Aline” sitter som en smäck på ljudbandet.

Det avslutande kapitlet ”The private dining room of the police commissioner” har lite prilliga kvaliteter där den mixar ihop polisiär hetluft med gastronomi och det är alltid roligt att se Mathieu Amalric i högform – men den är en smula utdragen ändå.

Vintagedoftande popkulturella referenser har alltid varit Wes Andersons raison d'être och här går han nästan lite bananas. Ibland får man känslan av att inte se skogen för alla träd. Men som ofta med honom har han trots allt en osviklig känsla för samtidstajmning, som liksom smyger sig på. Vad kan vara mer träffsäkert 2021 än att kärleksbomba analog kultur i allmänhet och skarpa, sanningssökande pennor i synnerhet?

Se mer. Tre andra filmer som inspirerat Wes Anderson inför arbetet med ”The French Dispatch”: Jean Renoirs ”Spelets regler” (1939), François Truffauts ”Skjut på pianisten” (1960) och Jacques Tatis ”Min onkel” (1958) .

