The Gap Bands Ronnie Wilson är död

The Gap Band släppte sitt första album ”Magicians holiday” 1974, men fick störst framgångar på 80-talet. 1980 kom fullängdaren ”Gap band III”, som bland annat innehöll hitten ”Burn rubber on me”. 1982 kom albumet ”Gap band IV” och låten ”You dropped a bomb on me”.

The Gap Band anses ha influerat genren new jack swing, har har samplats otaliga gånger, bland annat av NWA på albumet ”Straight outta Compton”. Fler artister som samplat The Gap Band är Nas, Janet Jackson, Snoop Dogg, Public Enemy, Tyler the creator och Ice Cube.

De står även med som låtskrivare för Mark Ronson och Bruno Mars hitlåt ”Uptown funk”, efter en tvist. The Gap Band hävdade att låten var ett plagiat på deras egen ”Oops upside your head”, och Ronson och Mars gick sedan med på att betala en ansenlig summa pengar till gruppen.