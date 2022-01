”The gilded age” var epoken som förgyllde livet med skamlös lyx

Det var oerhört. En skymf. En krigsförklaring.

Släkten Astor var finast i New York. Och Caroline Schermerhorn Astor var ”The Mrs Astor”, societetens drottning. Nu skulle Alva Vanderbilt, gift med en sonson till den vulgära uppkomlingen Cornelius Vanderbilt, inviga sitt nya vräkiga hus med en kostymbal. Hela stan talade om det. Alla skulle dit. De jagade kostymer och övningsdansade kadriljer och kotiljonger.

Men Mrs Astors dotter Carrie hade inte fått någon inbjudan. Oerhört! Alva Vanderbilt, 23 år yngre än Caroline Astor, lät förstå att så länge Mrs Astor inte hade gjort visit hos paret Vanderbilt, det vill säga bekräftat makarnas sociala status, kunde Miss Astor inte räkna med att bli bjuden på bal i det Vanderbiltska residenset. Caroline Astor bet i det stora sura äpplet och lät sig bli sedd i Alva Vanderbilts nybyggda franska chateau på Fifth Avenue.

Det är i alla fall så det har berättats. Och oavsett om anekdoten är sann eller inte så förmedlar den en trovärdig bild av villkoren för de allra mest privilegierade under den epok i amerikansk historia som blivit känd som The gilded age, den förgyllda eran. Det var skoningslöst. Det var brutalt. Det var ett krig.

Männen förde krig för att erövra ännu fler dollarmiljoner. Kvinnornas slagfält var sällskapslivet. I New York gällde det att erövra och försvara en plats bland ”The four hundred”, de fyrahundra personer som enligt Mrs Astor och hennes vän och inofficiella protokollchef Ward Mc Allister utgjorde stadens crème de la crème.

I en stad som redan 1880 hade runt två miljoner invånare var fyrahundra personer ett mycket tunt skikt av bladguld. Också i de fattiga immigranternas hyreskaserner, the tenements, på Lower East Side, var varje dag ett krig. Men där för överlevnaden. Det var inget ”de fyrahundra” behövde bekymra sig över. De hade annat att tänka på. Till exempel hur de skulle vara klädda på Alva Vanderbilts maskerad.

Alva Vanderbilt och hennes gäster valsade iväg mellan 550 och 700 årslöner

Det var inte någon intim tillställning. Societeten hade denna kväll, 26 mars 1883, svällt till 1 200 personer. Temat var personer ur historien, men några av gästerna hade valt att fristajla. Värdinnans svägerska, Alice Claypoole Vanderbilt, kom som ”elektriskt ljus” med en fackla i handen som kunde tändas med hjälp av ett batteri gömt i klänningen. Den unga societetsdamen Kate Fearing Strong tog fasta på sitt eget smeknamn, ”Puss”, kissekatt, och gick på balen med ett uppstoppat äkta katthuvud som hatt.

Festen uppskattas ha kostat cirka 250 000 dollar, vilket skulle motsvara nära 7 miljoner dollar i dag. En fjärdel av summan, 65 000 dollar, spenderades på champagne, 11 000 dollar gick till blommor. Snittlönen för en amerikansk industriarbetare låg på 1880-talet någonstans mellan 350 och 450 dollar per år. Alva Vanderbilt och hennes gäster valsade i väg mellan 550 och 700 årslöner.

Den förhandshaussade nya HBO-serien ”The gilded age” är skriven av mannen bakom ”Downton Abbey”, Julian Fellowes. Det var en ädelsåpa förlagd till ett klassamhälle där alla förmodades ha sin givna plats: upstairs eller downstairs. I Mrs Astors New York handlade det om ”gamla” kontra ”nya” pengar, ”old New York” visavi ”the upstarts”, de nyrika uppkomlingarna. I ett så ungt land som USA, själv fortfarande en uppkomling i den stora världen, kunde dock avståndet mellan det gamla och det nya vara kort. Vulgär uppkomling i går, snobbig grindvakt i societeten eller nobel kulturmecenat i morgon.

Dynastin Astors grundare John Jacob Astor hade emigrerat till Amerika som tonåring, i början av 1780-talet, tjänat pengar på pälshandel och, förutseende nog, investerat dem i mark på Manhattan, vilket gjorde hans efterkommande fabulöst rika. Bara 25 år senare hade den då 11-åriga Cornelius Vanderbilt börjat arbeta som färjkarl på Staten Island. Han lyckades sedan skrapa ihop en förmögenhet på runt 100 miljoner dollar på sjöfart och järnvägar.

Alva Vanderbilt. Foto: Alamy

The gilded age motsvaras i Frankrike av La belle époque, i Storbritannien av The victorian age och i Sverige av den oscarianska eran. Tidsspannen skiljer sig något från land till land, men tyngdpunkten ligger på 1800-talets senare decennier. Lokomotivet är epokens sinnebild. Det är nu en rad länder gör resan från agrarsamhälle till industrisamhälle. Allt tycks vara i rörelse. Ekonomin går, bokstavligen, som tåget. Framåt, framåt. Det är skakigt. Konjunkturerna går upp och ner. Börser kraschar. Investerare ruineras. Men expresståget mot framtiden kan inte hejdas, allra minst i USA.

Det var också borgerlighetens storhetstid. Gentlemannen i cylinderhatt och cigarrdoftande bonjour var världens herre. Kapitalismen befriade sig från de sista feodala fjättrarna. De välbärgade klasserna skapade en global infrastruktur för mondänt och bekvämt liv: internationella lyxhotell, badorter, restauranger, teatrar, eleganta varuhus, oceanångare, förstaklasskupéer, konstmuseer.

Den nya ekonomin, den nya världen, byggdes med järnvägsräls, 1800-talets motsvarighet till ”nätet”. Järnvägsspekulanterna och järnvägsmagnaterna var den tidens techmiljardärer. Enorma förmögenheter skapades som över en natt. Inte alltid i enlighet med lag och moral. Mark Twain fångade 1871 tidsandan i en kärnfull formulering. ”Vilken är människans huvudsakliga uppgift? Att bli rik. På vilket sätt? Med ohederliga medel om vi kan, med hederliga medel om vi måste.”

I Charles R Morris bok ”The Tycoons” porträtteras fyra gilded age-versioner av en Jeff Bezos eller en Mark Zuckerberg; John Pierpoint Morgan, Andrew Carnegie, John D Rockefeller och Jay Gould. Med undantag för Morgan, var de ”self made”. Carnegie började som springpojke och telegrafist. Rockefeller fick 16 år gammal anställning som biträdande bokhållare i ett handelshus. Den unge Gould försörjde sig som självlärd lantmätare. De var alla runt 30 när inbördeskriget tog slut 1865 och mer än redo att exploatera den nya tidens möjligheter. De kom att dominera olika branscher: finanser (Morgan), stål (Carnegie), olja (Rockefeller). Men alla vittjade järnvägsnäten, de huvudsakliga föremålen för börshajen Goulds spekulativa begåvning.

Tillsammans med kollegor och konkurrenter som Henry Clay Frick, E H Harriman, Leland Stanford och James J Hill har de fyra gått till historien som ”robber barons”, rovriddare. Mer eller mindre rättvist. Ofta mer.

Alva Belmont var värdinna för en legendarisk bal 1883, då hon var gift med den vulgära uppkomlingen Cornelius Vanderbilt, och blev senare i livet aktivist i kampen för kvinnlig rösträtt. Foto: Alamy

I en talande scen i ”The Tycoons” huttrar Gould och hans kumpan Jim Fisk i en liten båt på Hudsonfloden. Det är en sen och mörk kväll 1868. De är på flykt från New York till grannstaten New Jersey, efterlysta, och på goda grunder misstänkta för att med börsmanipulationer ha blåst Cornelius Vanderbilt på miljoner dollar i ett krig om järnvägsbolaget Erie Rail.

Med hjälp av tjocka sedelbuntar, distribuerade till lämpligt urval politiska pampar, tog sig Gould den gången ur knipan. Men redan året därpå iscensatte han och Fisk ännu en manipulativ börskupp, ett till en början framgångsrikt försök att pumpa upp priset på guld. Det resulterade i en av USA:s mer omtalade börskrascher, The Black Friday, 24 september 1869. Jay Goulds rykte var vid det laget inte det bästa. ”Ni har min tillåtelse att slå fast att jag anser att Mr Jay Gould är en förbannad skurk”, skrev Cornelius Vanderbilt i ett brev till tidningen Chicago Daily Tribune 1872.

Detta dåliga rykte hindrade inte Gould från att bygga ett järnvägsimperium som inkluderade jätten Union Pacific och högbanorna i New York City. Det gjorde honom till en av USA:s mäktigaste män i en tid då staten och kapitalet satt i samma tågkupé. Journalisten Jack Beatty påpekar i sin bok ”Age of betrayal. The triumph of money in America 1865–1900” att av 73 amerikanska ministrar under perioden 1868–1896 hade två tredjedelar, 48 stycken, kopplingar till järnvägarna. De hade haft järnvägsbolag som klienter, varit järnvägslobbyister, suttit i styrelser för järnvägsbolag eller hade släktingar som hade relationer till järnvägssektorn.

Eftersom de själva var för upptagna lät Gould och hans kollegor i stället sina advokater sitta i regeringen, skriver Beatty. Jay Gould ”ställde aldrig upp i något val, han förlorade aldrig något val. Han styrde.”

Den förgyllda epoken, inte guldåldern. Det förgyllda glänser och glittrar – men skrapar man på ytan skiner rosten och smutsen igenom

Det finns många likheter mellan dåtidens USA och dagens Kina. Ett gigantiskt land som tack vare obegränsad tillgång till billig arbetskraft, i USA en aldrig sinande ström av invandrare, genomgår en ekonomisk revolution som inte bara gör ett fåtal ofattbart rika utan också skapar en ny medelklass. USA blir ”det första konsumtionssamhället”, konstaterar Morris i sin bok.

Under 1800-talets sista decennier görs produkter som frukostflingor från Kellogg's och tomatketchup från Heinz till vardagsmat för allt fler. Amerikanerna lär sig dricka Coca-cola och tugga Juicy fruit. Rullskridskor är den stora flugan på 1870-talet, cyklarna tar över på 1890-talet. Gillette lanserar sina rakhyvlar med utbytbara blad.

Om företagsfurstarna i dagens Kina är den politiska maktens vasaller så var förhållandet i det sena 1800-talets Amerika det omvända. Det var det som fick Mark Twain och hans vän och författarkollega Charles Dudley Warner att mynta begreppet ”The gilded age” och 1873 använda det som titel på en satirisk roman förlagd till den amerikanska samtiden. Korruptionen. Fuskandet och fifflandet. Den förgyllda epoken, inte guldåldern. Det förgyllda glänser och glittrar. Men skrapar man på ytan skiner rosten och smutsen igenom.

Anders Zorns målning ”Valsen” såldes till en av medlemmarna i Vanderbild-familjen för 3 000 dollar, på den tiden tre årslöner för en kontorist. Foto: Alamy

Vad betyder ett dåligt rykte när rovet väl är räddat? Den retoriska frågan ställdes av den romerska skalden Juvenalis i hans ”Satirer”. Svaret är: Uppenbarligen en hel del. De amerikanska rovriddarna ansträngde sig för att förgylla sina eftermälen. Inte alltid så frasande rena dollar investerades i socialt anseende och kulturellt kapital. Konst låg nära till hands som intresseområde. Kunde köpas och säljas och visas upp för förhoppningsvis imponerade gäster.

Under The gilded age shoppade amerikanska miljonärer europeisk konst ungefär som turister i dag jagar designerplagg; Rembrandt, Vermeer, Velazquez, Holbein, Titian. Fynden hänger i dag på amerikanska museiväggar. Miljonärerna tog också gärna på sig rollen som mecenater; köpte modern konst och lät sig själva porträtteras i olja av tidens fashionabla konstnärer.

En av dem var svensken Anders Zorn. Han besökte USA första gången 1893 som kommissarie för den svenska konstavdelningen vid världsutställningen i Chicago. Sex gånger återvände han för långa vistelser. En sådan lukrativ marknad som den amerikanska kunde inte försummas. Zorn målade under sina sejourer i Amerika det ena societetsporträttet efter det andra, sammanlagt ett hundratal.

Den amerikanska pengaaristokratins längtan efter att bli aristokrati på det europeiska viset, med titlar och anfäder och blått blod, tog sig många uttryck

Redan under det första besöket gjorde han lycka med porträttet av Bertha Palmer. Hon var ordförande i världsutställningens kvinnokommitté, ”kejsarinna av Chicago” och hustru till den stenrike fastighetsmogulen och hotellägaren Potter Palmer. Zorn sålde också en målning, ”Valsen”, till Alva Vanderbilts svåger George Washington Vanderbilt II. Köpesumman var 3 000 dollar, tre årslöner för en kontorist.

Emma Zorn som följt med sin man på resan till Chicago, var fascinerad, men inte alltid imponerad, av den nya världen. Förfining var till exempel inte något som karaktäriserade vare sig det överdådiga hotellet Palmer House eller dess ägare Potter Palmer. Hon formulerar sin dom i ett brev hem till sin mor: ”… och för att ge dig en idé om hans smakkänsla vill jag tala om att han låtit belägga rakstugan i hotellet med rutor af silfverdollars.”

Europa var fortfarande den riktiga finhetens centrum. Det var fortfarande där det kulturella kapitalet förvaltades. Det var därför dit, det vill säga till Paris, de amerikanska konstnärerna reste för att lära, arbeta och ställa ut: Mary Cassatt, John White Alexander, Childe Hassam, skulptören Augustus Saint-Gaudens. Den mest kände av dem alla, Zorns främste konkurrent som societetsporträttör, John Singer Sargent, föddes i Florens, dog i London. Författaren Edith Wharton, som själv tillhörde en av de både rika och odiskutabelt fina familjerna i New York, ska ha rest över Atlanten 60 gånger.

Den amerikanska pengaaristokratins längtan efter att bli aristokrati på det europeiska viset, med titlar och anfäder och blått blod, tog sig många uttryck. Ett av dem var den maskeradbal som Cornelia och Bradley Martin arrangerade den 10 februari 1897. Paret Martin hade länge levt i anonym smårikedom, förmögna men inte tillräckligt förmögna. Så hade Cornelias far dött. Det visade sig till allas förvåning att han varit stormrik, också med Gilded age-mått mätt.

Som enda arvtagare kunde Cornelia Martin nu investera i ett slags social Mount Everest-expedition. Makarna skulle inta sin plats högst upp på statusstegen. Societeten i New York skulle läggas för deras fötter. Överdådiga fester var verktyget. Nu skulle hon reprisera och helst överträffa Alva Vanderbilts legendariska maskeradbal. Enligt New York Times lyckades hon bara till hälften: Överdådigare arrangemang, men färre gäster, bara mellan 600 och 700 personer.

Balen hölls på Waldorf, lyxhotellet som William Waldorf Astor låtit bygga vid Fifth Avenue, på en tomt där hans föräldrar tidigare residerat. (Både hotellet och William var uppkallade efter anfadern John Jacobs tyska hemstad). I ett hus på granntomten hade kusinen John Jacob IV vuxit upp. Också han hade låtit riva sitt föräldrahem och byggt ett hotell, döpt till Astoria. Trots att de två kusinerna djupt ogillade varandra skulle hotellen snart slås samman till Waldorf-Astoria, och så småningom flytta längre norrut för att ge plats åt Empire State Building.

Temat för maskeradbalen var, precis som 1883, historiska personligheter. Miljonärerna fick för en natt fullt ut bejaka sina drömmar om grevetitlar, vapensköldar och ärvda slott. Inga mödor, inga dollar, sparades för att maximera illusionen. Pudrade peruker. Gnistrande juveler. En 50 man stark stråkorkester. Blommor i överflöd; 5 000 rosor och 3 000 orkidéer. Supé klockan ett på natten; hummer à la Newburg, ostron, gåslever, parfait, sorbet. Väldigt många var utklädda till Marie Antoinette, vilket antingen kunde tolkas som självironi eller bevis för brister i historiekunskaperna.

Bild 1 av 4 Isabella Stewart Gardner var förmögen konstsamlare och mecenat och en av Anders Zorns viktigaste vänner och gynnare. Foto: Alamy Bild 2 av 4 Den unga socitetskvinnan Lily Bart var huvudperson i Edith Whartons roman (Här i Gillian Andersons tappning i filmatiseringen från 2000.) Foto: Alamy Bild 3 av 4 Emma Goldman var anarkist och agitator som misstänktes för ett mordförsök på industrimagnaten Henry Clay Frick. Foto: Alamy Bild 4 av 4 Evelyn Nesbit var modell och skådespelare. Foto: Alamy Bildspel

Balen blev inte den pr-succé paret Martin hoppats på. Det rådde lågkonjunktur. Fattigdomen och misären var utbredd. Balen hade därför listigt lanserats som ett slags välgörenhetsprojekt. Överklassen skulle festa för de mindre bemedlades skull. Champagnen de hällde i sig skulle så att säga sippra ner till vanligt fattigt folk. Stadens ekonomi skulle få en skjuts. Det skulle gynna butiker och hantverkare.

Argumentet gick inte hem. Otack blev välgörarnas lön. Cornelia och Bradley Martin flyttade, sannolikt något bittra och besvikna, två år senare permanent till Storbritannien där de lyckats få sin dotter gift med en äkta engelsk earl som tack vare hustruns pengar kunde renovera sitt släktgods Coombe Abbey. Innan de reste gav paret Martin en sista middag för 86 vänner på Waldorf-Astoria. Orkestern ska bland annat ha spelat slagdängan ”When you ain't got no money, you needn't come 'round”.

”The Bradley Martin ball” brukar ofta lyftas fram som den förgyllda erans kulmen och final. Men i ett bredare perspektiv är det 1914 snarare än 1897 som markerar slutet på det långa 1800-talet. Bladguldet begravs i skyttegravarnas lera. Titanics undergång 1912 var ett förebud. En av de passagerare som följde lyxångaren i djupet var Mrs Astors son, John Jacob Astor IV.

Fem kvinnor från The gilded age Emma Goldman Anarkist och agitator. Misstänktes för delaktighet i sin sambo Alexander Berkmans försök att mörda industrimagnaten Henry Clay Frick i samband med strejken vid stålverken i Homestead 1892. Evelyn Nesbit Modell och skådespelare. Utsattes som 16-åring för grooming av kändisarkitekten Stanford White som några år senare, i juni 1906, mördades av Nesbits man Harry Kendall Thaw, arvtagare till en järnvägsförmögenhet. Isabella Stewart Gardner Konstsamlare och mecenat. Uppvuxen i en förmögen New York-familj. En av Anders Zorns viktigaste vänner och gynnare. Också nära vän med konstnären John Singer Sargent. Hennes hem i Boston är i dag ett betydande konstmuseum. Lily Bart Huvudpersonen i Edith Whartons roman ”Glädjens hus”, ”The House of Mirth”, från 1905. Hon är en ung societetskvinna från New York som förlorat sin förmögenhet men förblir fjättrad av köns- och klasskonventioner. Alva Belmont Född Smith. Som Mrs Vanderbilt värdinna för en legendarisk kostymbal 1883. Skilde sig 1895 från William Kissam Vanderbilt, gifte om sig och engagerade sig som aktivist i kampen för kvinnlig rösträtt. Visa mer



